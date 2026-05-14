Jennifer Lopez kombinerer en rød kjole og vintagedetaljer i et slående look

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde, producer og forretningskvinde Jennifer Lopez har en unik måde at genopfinde sine klassikere på. På den røde løber ved Roast of the American Comic, Actor, Manuskriptforfatter og producer Kevin Hart i Inglewood bar hun for nylig et rødt, Y2K-inspireret look, der mindede alle om, hvorfor hun har været et stilikon i over tyve år.

En rød kjole med dyb halsudskæring

Til dette Netflix-arrangement bar Jennifer Lopez en tætsiddende rød kjole med halterneck og dyb halsudskæring, et samlet drapering ved kanten og en slids i midten, der strækker sig op ad låret. Da man vendte kjolen, afslørede den en lille asymmetri i længden. Dette designvalg minder direkte om J.Los røde looks fra 2000'erne med et moderne twist.

Jennifer Lopez var ikke tilskuer til Kevin Harts Roast – hun var en del af aftenens program på en Netflix-festival, hvor hun også er en af årets musicalstjerner takket være sin overraskende optræden på Coachella. Hendes tilstedeværelse på den røde løber bekræfter én ting: hendes evne til at skabe et lige så slående rødt look som 55-årig, som hun var som 30-årig – og at gøre det med en stilistisk præcision, der er alt andet end nostalgisk.

Vintage-tilbehør

Det var især den dristige årtusindstil-æstetik i accessories'et, der fangede øjet. Fra pilot-solbriller med rosenbronzeglas og tynde guldstel til en slående guldkædearmbånd, en skinnende guldarmring og en lille quiltet rød lædertaske med et rundt håndtag omkranset af en guldkæde – hvert stykke så ud, som om det var taget direkte fra et fotoshoot fra starten af 2000'erne. Nude pumps med spids tå brød kirurgisk den røde monokrome farve.

En glat blowout, der bryder med de sædvanlige krøller

Jennifer Lopez overraskede også alle med sit skønhedslook, hvor hun droppede sine karakteristiske voluminøse krøller til fordel for en elegant, silkeagtig blowout med en midterskilning og hår, der indrammer ansigtet. Rektangulære øreringe i smeltet guld, rosaguld øjenskygge, skinnende lyserøde læber parret med brun eyeliner og skulpturerede kindben fuldendte et makeuplook, der blandede en Hollywood-solbrun farve med et strejf af 2026-sofistikering.

Dagen efter Mors Dag

Denne optræden på den røde løber fandt sted dagen efter Mors Dag (10. maj i USA), som Jennifer Lopez diskret havde fejret. I en Instagram-video poserede moren til tvillingerne - Emme og Max, 18, fra sit ægteskab med Marc Anthony - med en hjemmelavet chokoladekage dekoreret med en personlig "mors stykke" i farvet frosting. Hun blinkede til kameraet og spurgte sine følgere, om hun skulle "spise mors stykke", før hun lod som om, hun tog en bid af kagen. Et muntert familieøjeblik, efterfulgt af en upåklagelig optræden på den røde løber - alt sammen på mindre end 24 timer.

En rød kjole, gyldne pilotsolbriller og en quiltet lommetaske - Jennifer Lopez har således genaktiveret sit år 2000-dna med selvtilliden fra en person, der ved præcis, hvad hun laver.