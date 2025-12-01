Anya Taylor-Joy stråler i en gylden kjole på den røde løber

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy, medlem af juryen ved den 22. Marrakech International Film Festival, tryllebandt for nylig publikum på andendagen med en gylden Dior-kjole. Denne specialfremstillede kreation fremhævede hendes figur på den marokkanske røde løber.

En mesterlig Dior-kreation

Den metallisk gyldne kjole med sine flagrende læg og ingen ærmer omfavnede skuespillerindens figur perfekt. Båret på festivalens anden dag fremkaldte den en næsten flydende bevægelsesfrihed, mens blomsterdetaljerne, der prydede overdelen, tilføjede et strejf af delikatesse og raffinement til det overordnede look.

Glamourøst hår og makeup

Anya Taylor-Joy valgte en elegant høj knold, der fremhævede hendes diamantformede fuglevingeøreringe, mens hendes mørke, røgede makeup fremhævede hendes magnetiske blik. Dette fuldstændig glamourøse look komplementerede kjolens brillans og fik hende til at ligne en gammel gudinde under de blinkende lys.

I hjertet af den prestigefyldte jury

Et medlem af juryen, ledet af den sydkoreanske instruktør og manuskriptforfatter Bong Joon-ho, prydede sammen med den amerikanske skuespillerinde Jenna Ortega og den franske instruktør og manuskriptforfatter Julia Ducournau, Anya Taylor-Joy, den 22. Marrakech International Film Festival, som også hædrede den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Jodie Foster og den mexicanske instruktør, manuskriptforfatter, romanforfatter og filmproducer Guillermo del Toro. Hendes optræden bekræftede hendes status som mode- og filmikon.

Med denne blændende optræden bekræfter Anya Taylor-Joy endnu engang sin indflydelse på den internationale modescene. Med sin upåklagelige stil og sin fremtrædende juryplads har skuespillerinden etableret sig som en af de mest slående figurer på dette års Marrakech International Film Festival. Hendes præstation, en blanding af elegance, modernitet og karisma, vil uden tvivl forblive et af højdepunkterne på årets røde løber.