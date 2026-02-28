Som 51-årig lyser Penélope Cruz London op i en skulpturel sort kjole

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz, der i øjeblikket promoverer filmen "The Bride!" instrueret af Maggie Gyllenhaal, satte Londons gader i brand med en spektakulær kreation af Jacquemus fra efterårskollektionen 2026. Denne lille sorte kjole med dyb halsudskæring og et nederdel af flossede bånd fremhævede hendes figur.

En kreation til efteråret 2026

Penélope Cruz bar en figursyet, langærmet bodysuit-kjole med en kant lavet af iturevne bånd, der dansede med hvert skridt, og en markant rund halsudskæring. Elegante perlelysekroneøreringe og minimalistiske sorte pumps fuldendte det sofistikerede look, mens hendes nye asymmetriske bob med sidepandekage indrammede hendes ikoniske ansigt.

Signatur bronze røget makeup

Penélope Cruz valgte et intenst look: grafisk sort eyeliner, iriserende bronzefarvet øjenskygge og matte, rosenrøde nude læber, der fremhævede hendes ikoniske dådyrøjne. Den Oscar-vindende skuespillerinde demonstrerede endnu engang sit absolutte mesterskab i tidløs elegance.

Triumferende promovering af "Bruden!"

Denne tur til London er en del af reklameturnéen for "The Bride!", det længe ventede projekt, der følger efter hendes nylige succeser. Penélope Cruz bekræfter sin status som et tidløst modeikon, der ubesværet blander avantgarde haute couture og naturlig elegance.

I sidste ende overskrider hendes magnetiske tilstedeværelse generationer og minder os om, hvorfor hun er en af verdens største stjerner i filmverdenen, i stand til at sætte enhver rød løber i brand.