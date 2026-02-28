"Du er fantastisk": Billeder af denne amerikanske skuespillerinde i Thailand skaber røre

Victoria Justice, tidligere stjerne fra den amerikanske sitcom "Victorious", satte for nylig gang i de sociale medier med sine feriebilleder fra Koh Samui i Thailand. Med billedteksten "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" fik fotokarrusellen over 250.000 likes og fejrede hendes naturlige glød ved en infinity-pool.

Paradisisk infinity-pool

På hovedbilledet poserer den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver ved en turkis pool. Derefter, klædt i et farverigt stribet outfit og en åben, overdimensioneret hvid skjorte, med håret i en høj knold og solbriller, nipper hun til en drink, mens hendes guldmanicure og fine øreringe fuldender dette elegante ferielook.

Opslaget veksler mellem solnedgangsudsigt over stranden, farverige thailandske retter, eksotiske juicer og afslappede positurer. Fra den uberørte strand til kokospalmerne indfanger Victoria essensen af tropisk luksus, samtidig med at den forbliver autentisk og strålende.

Fans i total ærefrygt

En fankonto roser "poolperfektion, havbrise og rolig selvtillid." Reaktionerne vælter ind: "I gør Thailand endnu smukkere!" , "Jeg lever stedfortrædende!" , "Sublimt!" Andre fylder ind: "Dette lys er uvirkeligt," "Det ligner et levende postkort," "Hvordan klarer du at være så strålende?" Sol-, bølge- og hjerte-emojis oversvømmer opslaget, mens fans allerede råber op om villaens hemmelige adresse og mærket på hendes toværelses lejlighed.

Inden for få timer fik Victoria Justices billeder tusindvis af likes og delinger. Nogle beskrev hende som "indbegrebet af solskin", mens andre roste hendes "ubesværede, naturlige elegance". Med turkise lyse striber, gylden hud og et roligt smil syntes billederne at sætte tiden på pause.

Victoria Justice blander på brillant vis serier, musik og spontane strandøjeblikke. Disse thailandske billeder er en påmindelse om hendes "tidløse appel", som fortsat tryllebinder publikum.