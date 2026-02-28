Search here...

"Du er fantastisk": Billeder af denne amerikanske skuespillerinde i Thailand skaber røre

Anaëlle G.
@victoriajustice/Instagram

Victoria Justice, tidligere stjerne fra den amerikanske sitcom "Victorious", satte for nylig gang i de sociale medier med sine feriebilleder fra Koh Samui i Thailand. Med billedteksten "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" fik fotokarrusellen over 250.000 likes og fejrede hendes naturlige glød ved en infinity-pool.

Paradisisk infinity-pool

På hovedbilledet poserer den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver ved en turkis pool. Derefter, klædt i et farverigt stribet outfit og en åben, overdimensioneret hvid skjorte, med håret i en høj knold og solbriller, nipper hun til en drink, mens hendes guldmanicure og fine øreringe fuldender dette elegante ferielook.

Opslaget veksler mellem solnedgangsudsigt over stranden, farverige thailandske retter, eksotiske juicer og afslappede positurer. Fra den uberørte strand til kokospalmerne indfanger Victoria essensen af tropisk luksus, samtidig med at den forbliver autentisk og strålende.

Fans i total ærefrygt

En fankonto roser "poolperfektion, havbrise og rolig selvtillid." Reaktionerne vælter ind: "I gør Thailand endnu smukkere!" , "Jeg lever stedfortrædende!" , "Sublimt!" Andre fylder ind: "Dette lys er uvirkeligt," "Det ligner et levende postkort," "Hvordan klarer du at være så strålende?" Sol-, bølge- og hjerte-emojis oversvømmer opslaget, mens fans allerede råber op om villaens hemmelige adresse og mærket på hendes toværelses lejlighed.

Inden for få timer fik Victoria Justices billeder tusindvis af likes og delinger. Nogle beskrev hende som "indbegrebet af solskin", mens andre roste hendes "ubesværede, naturlige elegance". Med turkise lyse striber, gylden hud og et roligt smil syntes billederne at sætte tiden på pause.

Victoria Justice blander på brillant vis serier, musik og spontane strandøjeblikke. Disse thailandske billeder er en påmindelse om hendes "tidløse appel", som fortsat tryllebinder publikum.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
Som 51-årig lyser Penélope Cruz London op i en skulpturel sort kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 51-årig lyser Penélope Cruz London op i en skulpturel sort kjole

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz, der i øjeblikket promoverer filmen "The Bride!" instrueret af Maggie Gyllenhaal, satte Londons...

Serena Williams stråler i en sjælden video med sin datter, iført en sweaterkjole.

Serena Williams delte for nylig et Instagram-opslag, der viste to outfits og et sødt øjeblik med sin yngste...

Med et "naturligt" look sætter Adriana Lima brand i de sociale medier

Adriana Lima, brasiliansk model og berømt Victoria's Secret-brandambassadør, har for nylig skabt furore med en Instagram-karrusel med titlen...

På den røde løber bryder denne skuespillerinde reglerne med en afslappet detalje

På den røde løber er outfits ofte omhyggeligt planlagt. Ved César Awards i 2026 valgte den franske skuespillerinde...

César-priserne 2026: Isabelle Adjani opfordrer mænd til at "stå op for kvinder"

Den 26. februar 2026, i Olympia, skabte Isabelle Adjani et af de mest mindeværdige øjeblikke fra den51. César-prisuddeling...

Som 38-årig åbner denne skuespillerinde op om sine ammevanskeligheder og kampene ved at være nybagt mor.

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde-sangskriver, forfatter, stylist og producer Hilary Duff taler åbent om sine amningsproblemer, et emne der...

© 2025 The Body Optimist