Som 32-årig lyser Ariana Grande scenen op i et "katteagtigt" look

Julia P.
@arianagrande / Instagram

Ariana Grande vendte tilbage til scenen for sin "Eternal Sunshine Tour", hendes første i næsten otte år. For at markere begivenheden bar den amerikanske sangerinde et katteinspireret scenelook: sort blonde og en kattemaske, hvilket gav en virkelig teatralsk entré.

Det "katteagtige" look, der fangede alles opmærksomhed

Til dette længe ventede øjeblik bar Ariana Grande en specialfremstillet, sort blonde-minikjole i korsetstil. Med halterneck-udskæring, matchende blondechoker og gennembrudte paneler udstrålede kjolen mørk sofistikering. Hun fuldendte looket med lange, lårhøje støvler med snørebånd fra Christian Louboutin og, mest bemærkelsesværdigt, en sort maske i "Catwoman"-stil, det sande midtpunkt i dette katteagtige look. Hele ensemblet, stylet af Law Roach, blev afsluttet med hendes signatur høje hestehale og grafiske eyeliner.

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En hyldest til hans verden

Dette kattemotiv er langt fra ubetydeligt. Det minder direkte om musikvideoen til hendes sang "the boy is mine", hvor Ariana Grande har en katteinspireret æstetik. Mangeårige fans vil også genkende en hentydning til hendes berømte katteører, som hun praktisk talt aldrig tog af mellem 2014 og 2016. Gennem årene er dette motiv blevet et sandt kendetegn for hendes visuelle stil.

Et meget ventet comeback

Ud over stilen markerer denne optræden et vendepunkt. "Eternal Sunshine Tour", der lanceres den 6. juni i Oakland, Californien, ledsager hendes album af samme navn, der udkommer i 2024. Dette er hendes første gang på scenen siden 2019, efter flere år dedikeret til film, især hendes roste rolle som Glinda i "Wicked". Det siger sig selv, at hendes fans, der havde ventet længe, gav en triumferende velkomst til denne kunstner, der vendte tilbage til hvor det hele begyndte.

Med sort blonde, en kattemaske og et nik til sin fortid vender Ariana Grande tilbage til scenen på en længe ventet og perfekt udført måde. Tro mod sin flair for at optræde og sin sans for detaljer beviser sangerinden, at hun ikke har mistet noget af sin charme. Én ting er sikkert: dette katteagtige look vil forblive et af højdepunkterne på denne længe ventede turné.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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