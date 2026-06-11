Wrestler Liv Morgan får folk til at vende sig med sit sommerlige strandlook

Fabienne Ba.
@yaonlylivvonce / Instagram

Liv Morgan er en af de mest populære wrestlere i WWE i dag. Denne gang skabte hun furore blandt sine fans ved havet på Amalfikysten – en perle i Syditalien.

En sort-hvidstribet badedragt med udsigt over havet

På et af de mest delte billeder optræder Liv Morgan iført en sommerlig todelt kjole med et stribet design. Den sort-hvide trekanttop med mønstre er parret med en underdel, der bindes i siderne. Et minimalistisk stykke tøj, der øjeblikkeligt genkendes for sin vintage strandvibe - en blanding af italiensk stil fra 1970'erne og californisk æstetik fra 1990'erne, der minder om catwalken for forår/sommer 2026.

Omgivelserne forstærker den samlede effekt: okkerfarvede klipper, turkisblåt vand, gyldent lys typisk for en sen middelhavseftermiddag. Alt i fotografiet skaber et filmisk billede – som om en ung italiensk stjerne fra en anden æra havde poseret for et magasin fra den tid.

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Et opslag delt af Liv Morgan (@yaonlylivvonce)

En hvid kjole med polkaprikker til det andet look

På et andet billede, der blev delt af fans, valgte Liv Morgan et anderledes, men lige så strandagtigt look: en stropløs hvid minikjole med polkaprikker, en tætsiddende silhuet og en kort kant. Kjolens retro-look minder straks om pin-ups fra 1950'erne, men har fået et perfekt moderne og afslappet twist.

For at komplementere dette outfit valgte hun blond hår sat i en knold på nogle billeder og løst under en simpel sort kasket på andre. Ingen iøjnefaldende accessories, ingen prangende smykker: bare en ren silhuet, perfekt afslappet i sine omgivelser.

Et nyt skridt for WWE's kvindeverdensmester

Denne optræden kommer på et afgørende tidspunkt i Liv Morgans karriere. Wrestleren, der i øjeblikket er indehaver af WWE Women's World Championship, oplever i sandhed en af de mest produktive perioder i sin karriere. Hun er regelmæssigt på forsiden af amerikanske magasiner og ambassadør for adskillige sportsmærker, og hun opbygger et alsidigt image, der rækker langt ud over wrestlingens verden.

Denne tilgang minder om den, som andre kvindelige atleter i hendes generation har, og som i stigende grad bevæger sig ind i mode-, livsstils- og endda filmverdenen. Der findes masser af eksempler: den irske bryder Becky Lynch i uafhængige film, den amerikanske bryder Bianca Belair på Vogue-forsider og den australske bryder Rhea Ripley i adskillige modekampagner. Kort sagt er en ny æra begyndt, hvor kvinders sportsunderholdning kan konkurrere med mainstream-modebranchen.

Med denne fotoserie fra Amalfikysten har Liv Morgan haft en særlig succesfuld sommeroptræden. Og den bekræfter, at hendes karriere uden for ringen nu følges mindst lige så tæt som hendes officielle kampe.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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