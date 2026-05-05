Ved Met Gala skabte plus-size modellen Ashley Graham furore

Hvert Met Gala-look sætter sit præg på aftenen på sin egen måde. Ashley Grahams look i år, 2026, er et godt eksempel: en kjole, der er syet direkte på hendes krop, inspireret af slangeskind, og som åbnede aftenen med sjælden kunstnerisk præcision.

Værtinde og første ankomst på den røde løber

Ashley Graham var en af de første berømtheder, der besteg trapperne til Metropolitan Museum of Art natten til den 4.-5. maj 2026, som medvært for Vogue Met Gala-livestreamen, sammen med skuespillerinden, DJ'en og radioværten La La Anthony og den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne. Hun udførte det med ubesværet ynde – og et outfit, der straks satte tonen for aftenen.

En kjole syet direkte på huden

Kjolen, som Ashley Graham bar, var af Dimitra Petsa, den græske grundlægger af Di Petsa – et mærke kendt for sin signatur-"wet look"-kjole. Kjolen, med sine hudfarvede farver og vævede mesh-detaljer, var inspireret af slangeskæl – en anden hud i ordets sandeste forstand. Holdet syede hele kjolen direkte på Ashley Grahams krop, inden hun gik på den røde løber.

Designeren fortalte Vogue: "Jeg har altid beundret Ashley for hendes intelligens og skønhed, og det er en drøm at klæde hende på til sådan en vigtig lejlighed." Det er også første gang, at en Di Petsa-kreation er blevet båret ved Met Gala.

En hyldest til museets kunsthåndværkere

Ifølge Vogue var Ashley Grahams look en hyldest til de kunstnere, der dedikerede deres liv og hænder til at skabe de skulpturer, der er udstillet på museet. Dette budskab stemte overens med årets tema for 2026, "Kostumekunst" - ideen om, at tøj kan være lige så værdifuldt, lige så udførligt og lige så meningsfuldt som et kunstværk. Kjolen havde en V-hals, vævede mesh-detaljer og et fuldt slæb, en næsten nøjagtig kopi af et look præsenteret på Di Petsa efterår/vinter 2026-showet.

Tilbehør, helt ned til fingrene

Ashley Graham bar pumps fra Gianvito Rossi og en stak diamantøreringe fra Zales. Den mest slående detalje: en forkromet manicure med sølvdetaljer, hvor fingerspidserne var dyppet i sølvmetal – en unik effekt, der forlængede det skulpturelle look til ekstremiteterne. Hendes makeup, lavet af Jimmy Stam, fokuserede på en naturlig skønhed – falske øjenvipper og pink læbestift – mens hendes brunette hår var stylet i et tilbagetrukket wetlook.

Seks optrædener ved Met Gala

Dette var Ashley Grahams sjette optræden ved Met Gala. I 2025 bar hun en stribet uldkjole fra BOSS inspireret af herretøj fra 1990'erne. I 2024 bar hun en Ludovic de Saint Sernin-kjole, der krævede over 500 timers arbejde. Hvert år bekræfter hun, at mode kan og bør være for alle kropstyper – og at verdens største museum ikke er nogen undtagelse.

En kjole syet direkte på hendes hud, forkromede fingre og en tilstedeværelse på første række fra det øjeblik, den røde løber åbnede – Ashley Graham beviste endnu engang, at hun ikke bare er inviteret til Met Gala. Hun er en del af den.