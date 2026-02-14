Search here...

"Jeg vil gerne slette alt": Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sociale medier

Léa Michel
Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer er en af de mest fulgte kunstnere i sin generation. Med over 40 millioner følgere på Instagram og 21 millioner på TikTok har hun en synlighed, som mange ville misunde. Denne konstante eksponering kommer dog med en pris.

Et "rigtig dårligt" forhold til sociale medier

I et interview med The Hollywood Reporter indrømmede sangerinden fra "Make You Mine" at have et "rigtig dårligt" forhold til sociale medier. "Jeg føler mig konstant angst, og jeg har ofte lyst til at slette alle mine konti," forklarede hun. Hun beskrev "en konstant tovtrækkeri": på den ene side støttende beskeder fra følelsesladede, til tider tårevædede, fans, der fortæller hende, hvor meget hendes musik betyder for dem; på den anden side ondsindede videoer eller opslag, der er rettet direkte mod hende. "Virkeligheden er, at jeg altid vil se en hadefuld video eller et grimt tweet," opsummerede hun.

"Jeg burde være bekymret over at se en grim video af mig selv."

Madison Beer fremhæver "en følelse af uretfærdighed". Ifølge hende kan de fleste unge kvinder på hendes alder surfe på TikTok uden nogen særlig frygt. For hende er oplevelsen anderledes: "Jeg er nødt til at sidde der og vide, at jeg måske støder på en grim video om mig selv." Hun forklarer, at selvom det kan virke trivielt sammenlignet med andre vanskeligheder, forbliver dette daglige pres udmattende. Frygten for at opdage en hård kritik eller ydmygende indhold forvandler et simpelt øjeblik med afslapning til en kilde til angst.

Kunstneren går videre og siger, at den intensive brug af digitale platforme virker "unaturlig" for hende. "Vi har indtryk af altid at optræde," forklarer hun, som om alle konstant præsenterede en omhyggeligt iscenesat portefølje.

En fortid præget af cybermobning

Det er ikke første gang, sangerinden har talt om de sociale mediers indflydelse på hendes mentale sundhed. I sin bog fra 2023, "The Half of It", opfordrede hun til større ansvarlighed og empati fra internetbrugere. Nu, hvor hendes nye album "Locket" blev udgivet sidste måned, og hendes karriere fortsat tager fart, minder Madison Beer os om, at digital berømmelse ikke er synonymt med sindsro. Hendes historie fremhæver en ofte minimeret virkelighed: bag de imponerende tal og likes kan det psykologiske pres være konstant.

Ved at dele sine tvivl åbner kunstneren op for en bredere debat om de sociale mediers rolle i vores liv. Skal vi blive, trods alt, for at bevare vores forbindelse til vores fællesskab? Eller skal vi distancere os for at bevare vores mentale sundhed? Gennem sine personlige refleksioner tilbyder Madison Beer ikke et endegyldigt svar – men hun sætter ord på en generationsmæssig uro, der rækker langt ud over hendes egen oplevelse.

