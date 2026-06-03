For at fejre sin 28-års bryllupsdag delte Cindy Crawford et billede, der rørte hendes fans.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

Den amerikanske supermodel Cindy Crawford og hendes mand, den amerikanske forretningsmand Rande Gerber, fejrer næsten tre årtiers ægteskab. For at markere deres 28-års bryllupsdag delte parret nostalgiske billeder på Instagram, som hurtigt rørte deres følgere.

En publikation fuld af nostalgi

Den 29. maj, en symbolsk dato, postede Cindy Crawford to sort-hvide fotos. Det første, et minde fra deres bryllup, viser dem skære deres bryllupskage sammen; det andet, nyere, foreviger parret, mens de nyder en middag sammen med en jubilæumsdessert på bordet. "Fra dette til hint, på et øjeblik," skrev Cindy Crawford til billederne, før hun tilføjede: "28 smukke år. Hvilket privilegium at være gift med dig." Talrige berømtheder, herunder den amerikanske journalist Maria Shriver og den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna, lykønskede i kommentarerne.

Med disse ømme og nostalgiske opslag minder Cindy Crawford og Rande Gerber os om, at deres historie, der begyndte for næsten tredive år siden, ikke har mistet sin varme. Mellem barndomsminder og nylige fotos tilbyder parret deres følgere en smuk lektie i vedvarende kærlighed, bygget på venskab og gensidig respekt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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