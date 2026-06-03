Seks måneder gravid går denne model på catwalken i strandtøj og overrasker internetbrugere

Skal man sætte alt på pause, når man venter en baby? svarede Katie Austin på sin egen måde. Seks måneder henne i graviditeten gik den amerikanske model på catwalken ved Sports Illustrated Swimsuit Runway Show den 30. maj i Miami Beach og viste stolt sin babymave frem. En optræden, der overraskede nogle af publikum.

Går hun på catwalken mens hun er gravid? Et valg hun fuldt ud tager.

Til dette arrangement, der blev afholdt som en del af Miami Swim Week på W South Beach, gik Katie Austin på catwalken i et grønt strandoutfit, der fremhævede hendes graviditet. En veteran fra arrangementet – dette var hendes sjette optræden i det berømte amerikanske magasins modeshow – Katie Austin betroede, at hendes beslutning overraskede dem omkring hende. "Hver gang jeg annoncerer det, bliver folk overraskede," fortalte hun People magazine. Og hun tilføjede selvsikkert: "Det kommer ikke til at sinke mig."

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En graviditet oplevet med energi

Denne graviditet virker langt fra at hindre hendes planer, men den opildner hende. Katie Austin siger, at hun føler "en anden energi" i år og ser det barn, hun venter, som en ekstra kilde til stolthed: "Min lille pige bliver det smukkeste tilbehør, jeg nogensinde har båret på catwalken," betroede hun. Hun indrømmer dog, at hun har sat farten lidt ned på nuværende tidspunkt, og bemærker, at hendes mave vokser, men siger stadig, at hun er "i den bedst mulige form". Hun indrømmede også, at hun var nødt til at øve sin gang mere, da hun var usikker på, hvordan hendes voksende mave ville påvirke hendes kropsholdning.

En første barsel

Denne lykkelige pause kommer et par måneder efter annonceringen af hendes første graviditet. Den 15. marts afslørede Katie Austin, at hun ventede barn med sin mand, Lane Armstrong, som hun giftede sig med i maj 2024. For at markere begivenheden delte hun billeder fra en graviditetsfotografering på stranden, hvor hendes partner kærligt vuggede hendes mave. Katie Austin, datter af Denise Austin, et fitnessikon fra 1980'erne og 1990'erne, har været fordybet i sportens og wellness' verden siden barndommen – hun gik endda på catwalken sammen med sin mor i en tidligere udgave.

Ved at gå på catwalken, mens hun er gravid og selvsikker, sender Katie Austin et positivt budskab om graviditet og selvtillid. Hvor nogle forventede, at hun ville trække sig tilbage, valgte hun at fortsætte med at gøre det, hun elsker, i sit eget tempo.