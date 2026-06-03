Brooks Nader bringer denne vintage "one-piece" op til nutiden takket være et "uventet" tilbehør

Den amerikanske model og tv-personlighed Brooks Nader har delt en ny serie billeder på Instagram, hvor hun genfortolker stilen fra vintage-strande. Nøglen til hendes look? Et uventet tilbehør.

En blå og hvid printet top, postkortstil

I sit seneste opslag valgte Brooks Nader et koordineret stykke tøj i et blåt og hvidt print, næsten i nautisk stil. Toppen, med sin dybtgående halsudskæring, omfavner fuldt ud en retro-vibe: en stærk silhuet, flydende linjer og lige den rette mængde minimalisme til at lade mønsteret tale for sig selv. På de forskellige billeder i karrusellen ser man hende udforske looket fra alle vinkler – siddende, stående, i profil – for at fremhæve toppens præcise snit. Denne iscenesættelse, tilsyneladende ubesværet, forvandler et simpelt skønhedsindlæg til en nærmest moderigtig redaktionel artikel.

Den matchende sarong, tilbehøret der ændrer alt

Det, der gør dette look så unikt, er dets skjulte midtpunkt: sarongen. Koordineret med toppen og ned til mindste detalje forener dette draperede stykke tøj, der bæres som en wrap-nederdel, hele Brooks Naders outfit og tilbyder den visuelle kontinuitet, der er så karakteristisk for vintage-heldragter fra 1950'erne og 1960'erne.

Dengang kombinerede billedskønne strandpiger disse to koordinerede stykker i lag for at skabe illusionen af ét enkelt beklædningsgenstand. Brooks Nader genopliver denne teknik med perfekt lethed. Sarongen ophører derefter med at være et simpelt strandtilbehør og bliver det element, der strukturerer hele looket – og som i sig selv giver det sin stilistiske dybde.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Brooks Nader (@brooksnader)

Stablede armbånd og overdimensionerede briller: et dristigt retro-præg

For at fuldende looket valgte Brooks Nader accessories: armbånd på håndleddene, creoler og overdimensionerede solbriller. Tre nik til strandikonerne fra det sidste århundrede, fra Brigitte Bardot til Sophia Loren, der også svor til disse solkyssede og statueagtige silhuetter. Denne iscenesættelse minder os endnu engang om, hvor godt Brooks Nader har mestret sin stil.

En ny kampagne af Agua Bendita

Selvom billedet har den spontane karakter af et feriebillede, er det faktisk en del af en kampagne. Brooks Nader er netop blevet udvalgt til at repræsentere den nye sommerkollektion fra det colombianske mærke Agua Bendita, kendt for sine farverige, håndlavede print og sin sydamerikanske inspiration.

Kommentarerne hobede sig op inden for få timer efter opslaget. "Besat af dette look", "smukt", "sublimt" : feedbacken roste både outfitvalget og den måde, Brooks Nader stylede det på. Bevis, om nogen var nødvendige, på, at med lidt know-how og det rigtige tilbehør kan en klassiker blive slående moderne igen.

Med dette look minder Brooks Nader os om en sandhed, som moden konstant genopdager: det er ikke altid de mest ekstravagante stykker, der gør forskellen, men kunsten at kombinere dem. Ved at parre en matchende sarong med sin printede top skaber hun en silhuet, der både er nostalgisk og moderne – og etablerer diskret en af de store trends i sommeren 2026.