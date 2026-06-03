I et sofistikeret look gjorde Jennifer Lopez en slående optræden i New York

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Mens den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Jennifer Lopez var i New York for at promovere filmen "Office Romance", valgte hun et look, der vakte opmærksomhed. Outfittet bestod af en blondetop med en tydelig 2010'er-inspireret detalje og en frisure, hun sjældent bruger.

En blondetop med retrodetaljer

På et karruselbillede lagt ud på Instagram poserer Jennifer Lopez i en stropløs elfenbensfarvet blondetop med en peplumdetalje i taljen. Denne flagrende detalje, der var meget moderigtig i 2010'erne, gør nu comeback på den røde løber. Hun kombinerede toppen med en sort maxinederdel og en sort sløjfe gemt i håret for en elegant kontrast mellem lys og mørke.

En frisure, der sjældent anvendes

Hvad angår hendes frisure, valgte Jennifer Lopez en halv opsætning – håret sat tilbage, resten løst – en mulighed hun sjældent vælger. Ifølge modepressen havde hun ikke haft den på siden et velgørenhedsarrangement i marts, og før det, siden januar 2025. Vant til at have håret nedad, glat eller bølget, fremviste Jennifer Lopez derfor sine store guldøreringe besat med diamanter.

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En tilbagevenden af en trend fra 2010'erne

Dette valg illustrerer et veletableret modefænomen: peplum-frisurernes store comeback, symbolsk for starten af 2010'erne. Denne stil vender gradvist tilbage i forgrunden og er for nylig blevet adopteret af adskillige berømtheder som den amerikanske skuespillerinde og producer Emma Stone, den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer, sangerinde og instruktør Nicole Kidman og den canadiske skuespillerinde Rachel McAdams. Ved at genoplive den bekræfter Jennifer Lopez sin status som trendsætter.

Med en retro-blondetop, en sort maxinederdel og en "usædvanlig" frisure gjorde Jennifer Lopez et elegant New York-optræden. Med hver udflugt bekræfter hun sin skarpe sans for stil og sin evne til at kombinere nik til tidligere trends med tidløs elegance.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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