"Du stråler": Lindsay Lohan deler en selfie, der vækker reaktioner

Anaëlle G.
@lindsaylohan / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde Lindsay Lohan stråler, og hendes følgere lader hende vide det. Hun delte en "fotodump" fra maj på Instagram, en samling af uopmærksomme billeder, der nu er meget populære blandt kendisser. Forsiden viste en solbeskinnet selfie, komplet med solbriller. Det var nok til at udløse en bølge af komplimenter.

En lys "fotodump"

Serien blander hverdagsøjeblikke med smukke omgivelser. Først ser vi Lindsay Lohan "au naturel" siddende i sin bil, hendes ansigt badet i sollys og iført tonede solbriller med guldstel. Længere fremme oplyser en solnedgang med orange nuancer en urban silhuet og tilføjer et poetisk præg til helheden. Andre selvportrætter, taget i et lyst interiør omgivet af planter, bekræfter det centrale tema i denne publikation: blidhed og klarhed.

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Et opslag delt af Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Fans er charmerede

Ikke overraskende vakte Lindsay Lohans opslag hurtigt opmærksomhed. I kommentarerne roste adskillige internetbrugere skuespillerindens udstråling og overøste hende med beundrende beskeder. "Du stråler," var en tilbagevendende kommentar, blandt andre komplimenter om hendes naturlige skønhed og sunde glød. Denne varme modtagelse bekræfter offentlighedens kærlighed til Lindsay Lohan.

En skuespillerinde i fuld renæssance

Denne entusiasme kommer på et særligt succesfuldt tidspunkt for Lindsay Lohan. Efter at have fået sin filmdebut i en meget ung alder har hun haft et bemærkelsesværdigt comeback i de senere år, især drevet af adskillige komedier for Netflix og efterfølgeren til hendes kultklassiker "Freaky Friday". Nu trives hun både personligt og professionelt og deler gerne mere intime glimt af sin hverdag på sociale medier.

Med denne lysende "fotodump" tilbyder Lindsay Lohan sine følgere et simpelt og solrigt indslag, langt fra den røde løber. Mellem naturlige selfies og en livlig himmel dyrker hun et fredfyldt billede, der tydeligvis giver genlyd i hendes fællesskab. "Du stråler" : komplimenten indkapsler perfekt ånden i dette opslag.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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