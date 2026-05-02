Model Kaia Gerber genopliver læderblazeren med en uventet detalje

Vi troede, at læderblazeren var blevet set på alle tænkelige måder. Alligevel gav den amerikanske model og skuespillerinde Kaia Gerber den for nylig et helt nyt liv ved at kombinere den med en simpel sort blonde-bralette. En kombination, der hurtigt vakte opmærksomhed.

Billeder taget af hendes frisør

Kaia Gerbers hårstylist, Kiley Fitzgerald, lagde billederne op på Instagram med den enkle billedtekst "Kaia 🖤" . Billederne, der er taget uden for en officiel reklamekontekst, i en afslappet atmosfære på settet, giver dem en øjeblikkelig autenticitet. Billederne viser den amerikanske model og skuespillerinde i et monokromatisk sort look bygget op omkring en lagdelt læderblazer og blonder.

En læderblazer og blonder: en uventet duo

Kaia Gerber bar en kort læderblazer med bølgede revers, som hun bar over en delikat sort blondebralette, som hun kombinerede med matchende jeans med vide ben. Det helt ensfarvede ensemble spillede på balancen mellem det edgy og det romantiske – læderet gav struktur og styrke, blonderne tilføjede lethed. Et lille gyldent hjerteformet vedhæng fuldendte diskret looket.

Kiley Fitzgerald stylede Kaia Gerbers hår i en fyldig blowout med en sideskilning, mens makeupartist Shelby Smith skabte en lysende teint, lys øjenskygge, mascara, blush og en mauvefarvet læbe. Det smukke look konkurrerede aldrig med outfittet og lod kontrasten mellem læder og blonder indtage sin plads.

Et kig på sidelinjen af promoveringen af “Moder Maria”

Disse billeder blev offentliggjort, mens Kaia Gerber aktivt forberedte sig på udgivelsen af sin film "Mother Mary", en psykologisk thriller, hvor hun spiller sammen med den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway, den britiske skuespillerinde Michaela Coel og den amerikanske skuespillerinde Hunter Schafer. Denne kontekst giver looket en "ekstra" dimension: mellem to seriøse projekter, en spontan fotosession fanget af en tæt samarbejdspartner.

Kort sagt, Kaia Gerber behøvede ikke en rød løber for at skabe et af sine mest omtalte looks denne måned. Læderblazeren får nyt liv her: den strukturerer ikke kun en silhuet, men skaber også en dialog med det, den har ovenpå. Og den dialog er unægtelig vellykket.