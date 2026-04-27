"Kontorsirenen": Sangerinden Dua Lipas modesatsning fascinerer lige så meget, som den forfører

Mellem sine rejser ved den britiske sangerinde og sangskriver Dua Lipa altid, hvordan hun skal vise sin stil frem. For nylig i Warszawa valgte hun et "kontorsirene"-look med en lyserød Gucci-silkeblazer båret over en sort bralette.

"Kontorsirenens" look, Dua Lipa-versionen

Fotokarrusellen, der er delt på hendes Instagram-konto, viser Dua Lipa iført en lyserød Gucci-blazer med spidse reverser og en blank finish, knappet i taljen og afslørende en sort bralette nedenunder. Outfittet blev fuldendt med højtaljede sorte bukser, adskillige guldringe, herunder en slangeformet, og hendes forlovelsesring, samt en blød sort læderskuldertaske. En måde at undergrave den professionelle garderobe på.

Warszawa, et stop på en lang rejsesæson

Denne polske rejse er en del af, hvad der synes at være en sand "rejseæra" for Dua Lipa. Blot et par uger tidligere var hun på safari i Sydafrika og besøgte Kruger og Sabi Sands Nationalparker. I april blev hun også set i Palermo, Sicilien, hvor hun ifølge Condé Nast Traveler forberedte sig på sit bryllup med forloveden Callum Turner på Villa Igiea, et Rocco Forte-hotel. Forlovelsen var blevet bekræftet til juni 2025.

Med dette mesterligt udformede "kontorsirene"-look bekræfter Dua Lipa endnu engang sit talent for at forvandle ethvert udseende til et længe ventet modeøjeblik. Hun etablerer en narrativ stil, hvor hvert outfit fortæller en ny historie om hendes nuværende æra. Én ting er sikkert: uanset hvor hun går, er alle øjne rettet mod hende.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Denne duo valgt af Harper Beckham kunne meget vel blive sæsonens inspiration

Denne duo valgt af Harper Beckham kunne meget vel blive sæsonens inspiration

Da Victoria Beckham fejrede sit nye samarbejde med Gap i New York, var det hendes datter Harper, lige...

Skuespillerinden Meryl Streep blev rørt til tårer under et interview

Reklameinterviews byder sjældent på sådanne øjeblikke. Da den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep optrådte på France 2 for at...

Som 52-årig bærer skuespillerinden Tori Spelling et gennemsigtigt outfit, der vækker reaktioner.

Til en almindelig aften i West Hollywood var et "ekstraordinært" look nødvendigt. Den amerikanske skuespillerinde, mediepersonlighed og forfatter...

Dette "dristige" look fra den 67-årige sangerinde Madonna efterlader ingen ligeglade

Madonna gør aldrig tingene halvvejs, og den 25. april 2026 i West Hollywood var ingen undtagelse. Ved sin...

Sangerinden Becky G skaber furore med dette splittede og pailletbesatte look

Den 23. april 2026 var Telemundo Center i Miami vært for Billboard Latin Women in Music-gallaen, og Becky...

Da Tom Holland dansede ballet: optagelser fra 2017 går viralt

Billeder fra 2017, der viser Tom Holland praktisere klassisk dans, cirkulerer igen flittigt på sociale medier. Disse klip,...