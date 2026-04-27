"Kontorsirenen": Sangerinden Dua Lipas modesatsning fascinerer lige så meget, som den forfører

Mellem sine rejser ved den britiske sangerinde og sangskriver Dua Lipa altid, hvordan hun skal vise sin stil frem. For nylig i Warszawa valgte hun et "kontorsirene"-look med en lyserød Gucci-silkeblazer båret over en sort bralette.

"Kontorsirenens" look, Dua Lipa-versionen

Fotokarrusellen, der er delt på hendes Instagram-konto, viser Dua Lipa iført en lyserød Gucci-blazer med spidse reverser og en blank finish, knappet i taljen og afslørende en sort bralette nedenunder. Outfittet blev fuldendt med højtaljede sorte bukser, adskillige guldringe, herunder en slangeformet, og hendes forlovelsesring, samt en blød sort læderskuldertaske. En måde at undergrave den professionelle garderobe på.

Warszawa, et stop på en lang rejsesæson

Denne polske rejse er en del af, hvad der synes at være en sand "rejseæra" for Dua Lipa. Blot et par uger tidligere var hun på safari i Sydafrika og besøgte Kruger og Sabi Sands Nationalparker. I april blev hun også set i Palermo, Sicilien, hvor hun ifølge Condé Nast Traveler forberedte sig på sit bryllup med forloveden Callum Turner på Villa Igiea, et Rocco Forte-hotel. Forlovelsen var blevet bekræftet til juni 2025.

Med dette mesterligt udformede "kontorsirene"-look bekræfter Dua Lipa endnu engang sit talent for at forvandle ethvert udseende til et længe ventet modeøjeblik. Hun etablerer en narrativ stil, hvor hvert outfit fortæller en ny historie om hendes nuværende æra. Én ting er sikkert: uanset hvor hun går, er alle øjne rettet mod hende.