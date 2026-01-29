Search here...

"Et år allerede": Gisele Bündchen fortæller om sin hverdag som mor til tre

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen deler et år med ømhed med sit tredje barn gennem familiebilleder, der for nylig blev lagt ud på Instagram. Denne første fødselsdag afslører en tilfreds mor, omgivet af sine ældre børn og sin partner Joaquim Valente.

En intim og beskeden fest

Den 28. januar 2026 postede Gisele en karrusel med billeder, hvor hendes yngste barn, fotograferet bagfra, pustede sit første lys ud ved siden af en stor "Happy Birthday"-ballon. Billederne indfangede "stjålne øjeblikke": moderlige kram, sportslige øjeblikke med sin far Joaquim og kærlige interaktioner med familiens kæledyr. I billedteksten delte hun sine følelser: "Jeg kan ikke tro, at det allerede er over et år siden, du kom for at velsigne vores liv. Tak, Gud, for så meget."

Mor til tre: en blandet familiebalance

Den brasilianske model opdrager Benjamin (15) og Vivian (12), hendes børn fra ægteskabet med sportskommentatoren og tidligere professionelle amerikanske fodboldspiller Tom Brady, som hun blev skilt fra i 2022 efter 13 års ægteskab. Med sin mand, jiu-jitsu-instruktøren Joaquim Valente, byder hun dette tredje barn velkommen som et nyt kapitel. Disse billeder illustrerer en harmonisk hverdag, hvor sport, natur og kærlighed blandes sammen for at omgive deres yngste barn.

Et bevis på ægte kærlighed

Gennem disse billeder portrætterer Gisele forældreskabet væk fra rampelyset. Hun beskytter sin søns privatliv, mens hun fejrer de enkle glæder ved en stor familie, fyldt med latter, lege og åndelig taknemmelighed. Disse indfangede øjeblikke afslører en autentisk intimitet, hvor kærlighed, medvirken og venlighed har forrang frem for mediehype. Hvert fotografi synes at fortælle en historie om dyrebare øjeblikke, der deles, og fremhæver vigtigheden af nærvær og ømhed i hverdagen, langt fra omverdenens travlhed.

Gisele Bündchen forvandlede således sit tredje barns første fødselsdag til en kærlighedserklæring i familien og beviste, at moderskab (generelt) mangedobler lykke. Denne deling er en påmindelse om hendes modstandsdygtighed: fra modeikon til mor til tre, legemliggør hun en rolig og dyb balance.

