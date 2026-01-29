"Endnu en stor mave": Rihanna konfronteret med vedvarende kritik fra "hadere"

For nylig i Paris lavede Rihanna ikke bare et "fashion statement": hendes mave efter fødslen blev endnu engang det foretrukne mål for hadefulde kommentarer og afslørede en giftig besættelse af kroppene hos kvinder, der er blevet mødre.

En fødselsblodskrop forvandlet til et debatemne

Under Paris Fashion Week bliver hvert eneste optræden af Rihanna gransket, dissekeret og kommenteret, langt ud over hendes tøj. I stedet for at fejre hendes stil og kreativitet fokuserer nogle i offentligheden på hendes mave, der opfattes som "for synlig, selv skjult under hendes store frakke", "ikke flad nok", som om hendes krop skulle slette alle spor af graviditet for at være acceptabel. Denne kritik er ikke isolerede bemærkninger; den er en del af en lang historie med bodyshaming, som Rihanna regelmæssigt har stået over for siden sine graviditeter.

I den kollektive forestillingsevne forventes det, at en berømthed "kommer i form igen" uden mave eller kurver, eller risikerer at blive bedømt som "sjusket" eller "deform". Den mindste løse frakke eller det mindste voluminøse snit bliver så en undskyldning for nedsættende kommentarer om hendes mave, som om en kvinde simpelthen ikke kunne klæde sig komfortabelt eller lege med proportioner uden at blive angrebet.

Rihanna ved Diors haute couture forår/sommer 2026-show under Paris Fashion Week pic.twitter.com/SU4WDVO5Hw — Mere Kultur Mindre Pop (@culturelesspop) 27. januar 2026

En normaliseret kvindehad forklædt som "meninger"

Kommentarerne om Rihannas "store mave" er ikke neutrale: de er en del af en dybt kvindefjendsk logik, der kræver, at kvinder er attraktive, fejlfrie og konstant "kontrollerede". Kvinders kroppe bliver et evigt igangværende arbejde, som alle føler sig berettigede til at kommentere på, som om en kvindes værd afhang af den hurtige forsvinden af ethvert tegn på moderskab.

Denne besættelse har intet at gøre med sundhed eller "simpel observation", men alt at gøre med at kontrollere kvinders kroppe. Ved specifikt at målrette maven - et symbol på graviditet, moderskab og forandring - minder haderne os om, at de nægter kvinder retten til at eksistere i kroppe, der lever, udvikler sig og markerer tidens gang. Og når den kvinde er en global stjerne som Rihanna, bliver hvert foto en undskyldning for at projicere fantasier, påbud og fedtfobiske fornærmelser.

Rihanna, endnu en måde at vise sin krop frem på

Stillet over for denne hverdagsvold tager Rihanna en stærk holdning: Hun taler åbent om sin mave efter at have fået børn og erklærer, at hun elsker den, og integrerer sin figur i sin stil i stedet for at skjule den. I Paris fortsætter hun med at lege med volumen, frakker og overdimensionerede silhuetter og beviser, at en synlig mave ikke forringer stilen, elegansen eller kraften i et outfit.

Hendes forhold til tøj bliver derefter et blidt, men bestemt politisk statement: ja, en kvinde, der er blevet mor, kan have en mave, kurver, jeans, løstsiddende frakker og stadig forblive et modeikon. Ved at nægte at tilpasse sig samfundets forventninger åbner hun et rum, hvor andre kvinder også kan genkende sig selv i en postpartumkrop, der ikke er blevet visket ud.

Kort sagt siger kritikken af Rihannas "store mave" intet om hendes værd eller hendes stil; den afslører primært et samfund, der stadig kæmper med at acceptere kvinders virkelige kroppe, især efter moderskabet. Ved at fortsætte med at fremstå, som hun er, med sin mave, sine frakker og sin frihed i påklædning, minder Rihanna os om en åbenlys sandhed, som mange nægter at høre: en kvindekrop er hverken et projekt, der skal korrigeres, eller en kollektiv fantasi, men hendes egen menstruation.