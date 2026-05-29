I en pudderblå kjole lyser denne amerikanske sangerinde den røde løber op

Den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Coco Jones lyste den røde løber op ved åbningsaftenen for American Black Film Festival 2026 i New World Center i Miami Beach. "ICU"-sangerinden var der for at støtte præsentationen af "Strung", en film, hvor hun spiller hovedrollen. Til lejligheden valgte hun en pudderblå kjole og underspillede accessories, hvilket skabte et romantisk look.

En pulverblå kjole

Coco Jones' look var baseret på en pulverblå kjole med en tætsiddende, men luftig silhuet, designet af Geyanna Youness. Kjolen er kendetegnet ved vandret rynkede bånd og små sløjfer, der tilføjer rytme til det overordnede design og kulminerer i en mellemlang kant. En blød silhuet, der passer perfekt til Coco Jones' stil.

Delikate sølvsandaler

Coco Jones valgte minimalistiske sandaler med sølvhæl til fodtøj. Modellen har en tynd rem foran, en moderne spids tå og en ankelrem, der er fastgjort med et sølvspænde. Sandalerne er fremstillet af metallisk læder og hviler på en stiletthæl på cirka ti centimeter, hvilket forlænger benene.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Posh Management LA (@posh_management_la)

En stamgæst på den røde løber

Coco Jones har en særlig forkærlighed for sandaler med remme, når hun går ud. Hun havde for nylig et par brune satinsko på til Met Gala i 2026, samt et par lyserøde sko fra Flor de Maria Elva ved Billboard Women in Music Awards i 2026. Disse valg bekræfter hendes præference for underspillet og struktureret fodtøj.

"Strung", i aftenens hjerte

Denne optræden faldt sammen med lanceringen af "Strung", en psykologisk thriller instrueret af Malcolm D. Lee og produceret af Tyler Perry og Jason Blum. Filmen følger en talentfuld violinist, der er ansat som musiklærer for datteren af en indflydelsesrig, men gådefuld familie, før foruroligende hemmeligheder dukker op igen. Coco Jones spiller hovedrollen sammen med den amerikanske sangerinde Chloe Bailey og den britiske skuespiller Lucien Laviscount. Den præsenteres som festivalens åbningsfilm og vil være tilgængelig på Peacock fra den 26. juni.

Ved at parre en pudderblå kjole med elegante sølvsandaler skabte Coco Jones et afbalanceret look, hvor de bløde farver komplementerede det underspillede tilbehør. Tro mod sin stil bekræftede hun sin lethed på den røde løber, samtidig med at hun jonglerede en musikkarriere og filmprojekter.