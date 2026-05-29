På den røde løber stråler Camila Mendes i en flagrende kjole

Den amerikanske skuespillerinde og producer Camila Mendes gjorde et slående indtryk ved London-premieren på filmen "Masters of the Universe". Kendt for sin rolle i den amerikanske tv-serie "Riverdale" valgte hun et minimalistisk og underspillet look. Hendes udseende blev rost online for sin "raffinement og enkelhed".

En lys, hvid kjole

Midtpunktet i Camila Mendes' look er en æterisk hvid silkekjole. Designet har en dyb halsudskæring og åben ryg, en bindedetalje i taljen og halsudskæringen samt en flagrende nederdel med en slids foran. Den overordnede effekt er flydende og enkel.

Smarte accessories og skønhedsbehandlinger

For at fuldende dette outfit valgte Camila Mendes sandaler med hæl fra mærket Femme LA og en "solnedgangs"-perlekæde fra Retrofête. Til sin makeup fokuserede kunstneren Alex Babsky på definerede bryn, fremhævede øjne og en diskret lyserød læbe. En bemærkelsesværdig detalje: blå kontaktlinser, en reference til Teela, karakteren hun spiller i filmen "Masters of the Universe". Hendes frisure, en bølget bob med en sideskilning, blev stylet af hårstylist Christian Wood, og hele looket blev overvåget af stylist Molly Dickson.

Denne optræden er en del af reklamen for "Masters of the Universe", filmatiseringen af den animerede serie af samme navn, som har premiere i biograferne den 5. juni. Med dette modevalg bekræfter Camila Mendes sin smag for underspillet elegance, hvor stoffernes lethed og det perfekte tilbehør prioriteres frem for en "prangende" effekt.

Dette outfit, som skuespillerinden Megan Stalter bærer, splitter internetbrugerne

