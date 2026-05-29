Dette outfit, som skuespillerinden Megan Stalter bærer, splitter internetbrugerne

Ved American Music Awards (AMAs 2026) brød den amerikanske komiker, skuespillerinde og sangerinde Megan Stalter endnu engang med den røde løber-tradition med sit outfit. Hendes look har siden skabt en del opmærksomhed på de sociale medier.

En "top" lavet af hår

Ved den 52. American Music Awards-uddeling i Las Vegas valgte Megan Stalter et "radikalt" look. I stedet for en aftenkjole fremstod hun topløs, med sit meget lange sorte hår fejet frem for at dække brystet og ryggen bar. Illusionen var smart orkestreret: på nærbilleder, når hendes hår bevægede sig, var det tydeligt, at hun havde et tilbehør på, hvilket fordrev ideen om fuldstændig nøgenhed.

Resten af sit look valgte Megan Stalter jeans og sorte støvler med firkantede snuder, meget tynde, omformede øjenbryn og dramatisk øjenmakeup. Hendes frisure, designet af Clayton Hawkins, blev midtpunktet i outfittet.

En komisketch med Paul W. Downs

Dette look var primært en joke, udtænkt af de to. Megan Stalter var i selskab med sin ven og medspiller fra den amerikanske komedie-drama-tv-serie "Hacks", Paul W. Downs, som tilføjede de sidste detaljer ved at børste sit hår på gulvtæppet med en glitrende børste. Duoen, der havde til opgave at uddele prisen for bedste alternative rockalbum, optrådte som et pseudo-punkband og lavede jokes undervejs.

Begge havde parykker, matchende jeans og, som en sidste touch, bæltespænder prydet med hinandens ansigter. Da de blev spurgt, om de "cosplayede", svor de, at det var deres "hverdagsoutfit", mens Megan Stalter spydig sagde: "Hvem imiterer vi? To smukke modeller, der laver musik?"

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af MTV (@mtv)

En stamgæst på den "ukonventionelle" røde løber

Det er ikke første gang, Megan Stalter leger med modereglerne. I januar, ved Critics' Choice Awards, slog hun sig sammen med Paul W. Downs for at genskabe Kylie Jenner og Timothée Chalamets virale orange look fra Marty Supreme-premieren. Et par måneder tidligere, ved Emmy-uddelingen i 2025, vakte hun også røre ved at trodse dresscoden i jeans og t-shirt. Det er alt sammen trodsige gestus mod modebranchen, som har gjort Megan Stalter til en stamgæst ved de mest omtalte ceremonier.

Et selskab der deler meninger

På sociale medier roste mange fans duoens dristighed og humor, overøste dem med beundrende kommentarer om hendes frisure og opfordrede endda til en fælles turné. Men mens nogle så det som "et frisk pust" og "en forfriskende dosis humor" midt i alvoren på den røde løber, fordømte andre det som et bevidst forsøg på at "skabe et brag". Megan Stalter, tro mod sin persona, ser ud til at omfavne denne polarisering fuldt ud.

Faktum er, at ud over reaktionerne og debatterne bør en kvindes krop eller udseende – ligesom alle andres – ikke dømmes. Alle klæder sig, som de vil, udtrykker sig, som de finder passende, og viser deres egen stil.

Med sin karakteristiske frisure og legende drillerier med Paul W. Downs har Megan Stalter opnået sit mål: at dominere samtaler og fortsætte med at udviske linjerne mellem mode og komedie. Én ting er sikkert: på hver rød løber bringer hun sin egen form for excentricitet – og nægter kategorisk at blande sig i baggrunden.