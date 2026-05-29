"Min krop tilhører mig": Denne model reflekterer over sit forhold til kosmetisk kirurgi

Julia P.
@courtneyastodden / Instagram

Den amerikanske kendis Courtney Stodden siger, at hun ved at gennemgå en operation for at "reducere en del af sin figur" "tager kontrollen over sin krop tilbage". Det er en personlig beslutning, som hun forbinder med en fortid, der desværre er præget af et ægteskab, da hun kun var 16.

"Min krop tilhører mig"

Ifølge TMZ gennemgik Courtney Stodden en brystreduktionsoperation på kirurg Stuart Linders klinik i Beverly Hills. I stedet for en fuldstændig fjernelse blev hendes implantater erstattet med mindre. Afgørende var det, at annonceringen af proceduren faldt sammen med hendes 15-års bryllupsdag, hvilket gav den betydelig symbolsk værdi.

For ud over æstetik er det i sandhed en generobring af sin krop, som Courtney Stodden gør krav på. "For første gang i mit liv føles min krop, som om den tilhører mig, i stedet for at tilhøre offentligheden, der forbrugte den, før jeg overhovedet blev kvinde," forklarede hun på Instagram . Hun siger, at hun fik sine første implantater som 18-årig, som for at bevise over for sig selv, at hun var kvinde – et valg, der på det tidspunkt ikke rigtig var hendes opgave.

Byrden ved ægteskab som 16-årig

Denne offentlige udtalelse er uløseligt forbundet med hendes livshistorie. I 2011, i en alder af blot 16 år, giftede Courtney Stodden sig med den amerikanske skuespiller Doug Hutchison, der var 35 år ældre end hende, en forening, der med rette vakte stor forargelse. Parret gik fra hinanden i 2018, før de blev skilt i 2020. Efter at være blevet en højlydt fortaler for børneægteskaber afviser Courtney Stodden nu ethvert romantiseret syn på problemet. "Et børneægteskab er ikke en kærlighedshistorie. Det er et barn, der overlever et voksentraume foran alle," udtalte hun på Instagram .

Operationen stammer også fra praktiske årsager: mindre implantater vil ifølge hende være "sundere for hendes krop", især for hendes ryg. Med sin karakteristiske humor opsummerede Courtney Stodden hendes sindstilstand: "en mindre torso, mere ro." Stillet over for de få internetbrugere, der ikke godkendte hendes valg, gentog hun det åbenlyse: det er hendes krop, og kun hendes beslutning.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Article précédent
På den røde løber stråler Camila Mendes i en flagrende kjole
Article suivant
Denne "illusions"-kjole båret af Jennifer Lopez skaber furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Det er ikke sundt at være for tynd": Sharon Stone leverer et tankevækkende budskab

Den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone afviser påstandene om tyndhed og "evig ungdom". I et åbenhjertigt interview...

Denne "illusions"-kjole båret af Jennifer Lopez skaber furore

Til premieren på den amerikanske romantiske komedie "Office Romance" valgte Jennifer Lopez en kjole med "illusion"-effekt, der straks...

På den røde løber stråler Camila Mendes i en flagrende kjole

Den amerikanske skuespillerinde og producer Camila Mendes gjorde et slående indtryk ved London-premieren på filmen "Masters of the...

Dette outfit, som skuespillerinden Megan Stalter bærer, splitter internetbrugerne

Ved American Music Awards (AMAs 2026) brød den amerikanske komiker, skuespillerinde og sangerinde Megan Stalter endnu engang med...

I et sort "gotisk" look skabte Karol G furore på den røde løber

Ved American Music Awards (AMAs) i 2026 valgte den colombianske latinamerikanske trap- og reggaeton-sangerinde Karol G en mørk...

"En betagende naturlighed": Som 50-årig stråler Ali Larter uden makeup

Den amerikanske skuespillerinde og producer Ali Larter viser sin "naturlige" skønhed frem mere end nogensinde. Til Memorial Day...