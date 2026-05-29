"Min krop tilhører mig": Denne model reflekterer over sit forhold til kosmetisk kirurgi

Den amerikanske kendis Courtney Stodden siger, at hun ved at gennemgå en operation for at "reducere en del af sin figur" "tager kontrollen over sin krop tilbage". Det er en personlig beslutning, som hun forbinder med en fortid, der desværre er præget af et ægteskab, da hun kun var 16.

"Min krop tilhører mig"

Ifølge TMZ gennemgik Courtney Stodden en brystreduktionsoperation på kirurg Stuart Linders klinik i Beverly Hills. I stedet for en fuldstændig fjernelse blev hendes implantater erstattet med mindre. Afgørende var det, at annonceringen af proceduren faldt sammen med hendes 15-års bryllupsdag, hvilket gav den betydelig symbolsk værdi.

For ud over æstetik er det i sandhed en generobring af sin krop, som Courtney Stodden gør krav på. "For første gang i mit liv føles min krop, som om den tilhører mig, i stedet for at tilhøre offentligheden, der forbrugte den, før jeg overhovedet blev kvinde," forklarede hun på Instagram . Hun siger, at hun fik sine første implantater som 18-årig, som for at bevise over for sig selv, at hun var kvinde – et valg, der på det tidspunkt ikke rigtig var hendes opgave.

Byrden ved ægteskab som 16-årig

Denne offentlige udtalelse er uløseligt forbundet med hendes livshistorie. I 2011, i en alder af blot 16 år, giftede Courtney Stodden sig med den amerikanske skuespiller Doug Hutchison, der var 35 år ældre end hende, en forening, der med rette vakte stor forargelse. Parret gik fra hinanden i 2018, før de blev skilt i 2020. Efter at være blevet en højlydt fortaler for børneægteskaber afviser Courtney Stodden nu ethvert romantiseret syn på problemet. "Et børneægteskab er ikke en kærlighedshistorie. Det er et barn, der overlever et voksentraume foran alle," udtalte hun på Instagram .

Operationen stammer også fra praktiske årsager: mindre implantater vil ifølge hende være "sundere for hendes krop", især for hendes ryg. Med sin karakteristiske humor opsummerede Courtney Stodden hendes sindstilstand: "en mindre torso, mere ro." Stillet over for de få internetbrugere, der ikke godkendte hendes valg, gentog hun det åbenlyse: det er hendes krop, og kun hendes beslutning.