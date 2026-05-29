Hailey Bieber vælger en stilfuld og behagelig hælhøjde til sommer

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber satser sandsynligvis på en minimal hælhøjde, hvilket er ved at blive trenden for sommeren 2026.

Hailey Bieber, en fan af klipklappere med hæle

I Hailey Biebers garderobe har klipklappere med hæl tydeligvis en særlig plads. Grundlæggeren af Rhode-mærket lader til at være fan af denne hybridsko, som hun bruger i alle årstider – både vinter og sommer – og som nemt passer til både afslappede outfits og aftenlooks. Hendes yndlingspar fås i forskellige farver og hælhøjder, og de synes at have et stadig mere almindeligt træk til fælles: stadigt lavere hæle. Denne præference siger meget om udviklingen af hendes skosmag.

Et minimalistisk look set i Seoul

Det var under en nylig tur til Seoul, at Hailey Bieber bekræftede denne trend. I en karrusel postet på hendes Instagram-konto optræder hun i et outfit bestående af en blondetop i mesh, cropped jakkesætsbukser og, mest bemærkelsesværdigt, et par klipklappere med mikrohæle. Højden på disse klipklappere er så minimal, at de næsten giver illusionen af flade sandaler. Dette valg illustrerer perfekt hendes måde at kombinere elegance og komfort på, uden begrænsningerne fra svimlende hæle.

Efter kitten heels, en endnu mini-version

Høje hæle kan hurtigt blive ubehagelige til hverdagsbrug, især med varmere vejr efter flere timers gåtur. For at imødekomme dette behov for komfort har moden gradvist reduceret hælhøjden. Og det er i denne sammenhæng, at en ny trend er opstået: mikrohælen.

Denne trend følger en anden, allerede veletableret trend: kitten heels. Disse små hæle på under seks centimeter er blevet uundværlige i de seneste sæsoner. Mikrohælen tilbyder en endnu mere "diskret" version: med en højde på blot et par centimeter – højst tre – giver den lige den rette højde, samtidig med at den forbliver lige så behagelig som en flad sko.

Mikrohæle: at adoptere dem ... eller ej, afhængigt af dine ønsker denne sommer

Hvis du elsker at gå i hæle og føler dig godt tilpas i dem, kan en mikrohæl være en stilfuld og nem mulighed at integrere i dit sommerlooks. Ligesom Hailey Bieber kan du bruge den med cropped jakkesætsbukser for at tilføje et sofistikeret touch til en struktureret silhuet. Den fungerer også smukt med en flagrende kjole eller en lang nederdel, som den komplementerer med lethed uden at tynge looket ned. Til hverdagsbrug glider den nemt under jeans eller et sommerligt skræddersyet jakkesæt.

Der er dog ingen forpligtelse til at gå med hæle – heller ikke lave – for at "være stilfuld i sommer". Hvis du foretrækker flade sandaler, ballerinasko eller blot sko, der får dig til at føle dig rigtig godt tilpas, er det også helt fint. Hovedideen er at vælge det, der får dig til at føle dig godt tilpas og som dig selv.

Hailey Bieber bekræfter en trend, der meget vel kunne definere sommeren: farvel til skyhøje hæle og ømme fødder, goddag til minimal højde. Endnu et bevis på, at chic ikke behøver at betyde restriktivt – og at grundlæggeren af Rhode endnu engang er på forkant med udviklingen.