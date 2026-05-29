"Det er ikke sundt at være for tynd": Sharon Stone leverer et tankevækkende budskab

Den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone afviser påstandene om tyndhed og "evig ungdom". I et åbenhjertigt interview deler hun sine synspunkter på krop og alder – med en åbenhed, der har skabt debat på sociale medier.

Sharon Stone afviser presset om at være tynd

Efter en slående optræden på Cannes Film Festival åbnede Sharon Stone siderne på Vogue-magasinet med sjælden oprigtighed. Fra sit hjem i Beverly Hills reflekterer den uforglemmelige Catherine Tramell fra "Basic Instinct" over, hvordan hun passer på sin krop og sind. Langt fra at tilbyde "mirakelløsninger til vægttab" deler hun en livsfilosofi, der er opbygget gennem årene. Og det er især i forhold til at håndtere presset for at være tynd, at Sharon Stones budskab giver så stærk genklang.

Selvom vægttabsbehandlinger vinder popularitet i Hollywood, sparer hun ikke på ordene. "Undskyld, men det er ikke godt at være undervægtig, det er ikke sundt," siger hun uden omsvøb. Hun, der siger, at hun voksede op i en branche, hvor hun aldrig fik at vide, at hun var "fin, som hun var", går nu ind for glade, livlige figurer: figurerne hos en tilfreds kvinde, der nyder livet og gerne deler et godt måltid. Et budskab, der går imod det herskende pres.

En tilgang der forener krop og sind

At reducere sin livsstil til udelukkende fysisk velvære ville være at misse pointen fuldstændigt. For Sharon Stone er krop og sind uadskillelige. Skuespillerinden læser buddhistiske tekster, mediterer i bevægelse og kombinerer yoga, åndedrætsøvelser og koreografi alt efter sit humør. Denne holistiske tilgang, hvor mental velvære er lige så vigtig som fysisk form, illustrerer et koncept om selvomsorg, der går langt ud over blot udseende. Det er en vision, der prioriterer indre balance over æstetisk præstation.

Hans perspektiv på rynker og kirurgi

Jagten på "evig ungdom" appellerer heller ikke til hende. I stedet for endeløse kosmetiske procedurer opfordrer Sharon Stone enhver kvinde til at engagere sig i ægte selvrefleksion. "Hvorfor er jeg i krig med mig selv? Er det noget, jeg kan fikse kirurgisk, eller noget, jeg skal undersøge nærmere?" opsummerer hun. Denne tilgang omformulerer forholdet til alder som et spørgsmål om selvaccept, langt fra det pres for perfektion, der er så udbredt i filmindustrien.

En overlever, der aldrig holdt op med at skabe

I 2001, i en alder af 43 år, blev hun ude af filmoptagelser i årevis af et alvorligt slagtilfælde – i en branche, der sjældent tilgiver fravær, især ikke for kvinder. Sharon Stone holdt dog aldrig op med at skabe og deler nu sin tid mellem film, skrivning og maleri, en disciplin, som hun nu modtager anmelderros for. Hendes drivkraft forbliver uformindsket: at arbejde, uanset hvad. Og når hun husker det nu ikoniske fotografi, med armen hævet på den røde løber i Cannes et par måneder efter sit slagtilfælde, er der kun ét ord, der kommer til hende med følelser: overlever.

Sharon Stone tilbyder således en sand filosofi om selvaccept, et modtræk til slankhedens og "evig ungdoms" krav. Ved at kæmpe for "fulde, livlige kroppe" og forene det fysiske og det mentale minder hun os om, at det at tage vare på os selv ikke betyder at føre krig mod os selv. Et dyrebart budskab, leveret af en kvinde, der først og fremmest definerer sig selv som en overlever.