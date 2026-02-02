Som 52-årig præsenterede Heidi Klum en slående hårforvandling.

Den tysk-amerikanske model, tv-personlighed og skuespillerinde Heidi Klum fortsætter med at trodse alders- og modekonventioner med en hårforvandling, der straks har fanget iagttagernes opmærksomhed. Langt fra at være en simpel "frisure-touch-up" markerer denne ændring et vendepunkt i hendes signaturstil: Hun har opgivet det pjuskede pandehår, der havde været en fast bestanddel af hendes optrædener i flere måneder, til fordel for en mere flagrende frisure.

Et lyst, frynsefrit look for en forfrisket stil

Heidi Klum har droppet sit pjuskede pandehår, som hun havde på siden sidste sommer, til fordel for langt, honningblondt hår, der er fejet tilbage med lag, der indrammer ansigtet. Denne ubesværede frisure fremhæver hendes ansigtstræk og glitrende øreringe, suppleret af metallisk rustfarvet makeup på øjenlågene og ferskenfarvet på kinderne og læberne.

En rød kjole som støtte

Til Clive Davis' pre-Grammy-fest den 31. januar 2026 på Beverly Hilton bar den tyske supermodel en rød halterneck-kjole fra Maria Lucia Hohan med en dyb halsudskæring, der nåede hende til navlen. Det plisserede, mikroreflekterende stof skabte en flydende optisk illusion, som om den lavtaljede nederdel og overdelen var lavet af flydende frynser, med en høj slids på venstre hofte, der afslørede røde sandaler.

En let og luftig frakke, der fuldender looket

Hun supplerede dette monokromatiske look med en fluffy rød frakke, der blev båret ved albuerne, hvilket tilføjede et finurligt touch til hendes strukturerede silhuet. Heidi Klum beviste endnu engang sin mester i dramatiske outfits, mens hun poserede sammen med den amerikanske sangerinde, skuespillerinde og iværksætter Demi Lovato, den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Dove Cameron og den canadiske model Winnie Harlow.

Denne hårændring er en afvigelse fra det pandehår, hendes mand Tom Kaulitz foretrækker, som Heidi Klum afslørede i 2021, da hun klippede sit eget hår "for at behage ham". "Project Runway"-stjernen bekræfter dermed sit ønske om noget nyt, lige før Grammy-uddelingen (1. februar 2026).