"Ikke tynd?": En kommentar om denne sangers fysik udløser en onlinedebat

Léa Michel
En video af Jihyo, sydkoreansk sangerinde og leder af den sydkoreanske pigegruppe Twice, på scenen udløste en ophedet debat på X (tidligere Twitter) om skønhedsstandarder i K-pop, hvor en kommentar om hendes fysik delte fans mellem kropspositivitet og opfattelser af tyndhed.

En kontroversiel publikation

En internetbruger på X delte en video af Jihyo, der optrådte, med teksten: "Så forfriskende at se et idol som dette midt i tyndhedsepidemien." Intentionen syntes at hylde en mere "ægte" figur, men formuleringen blev hurtigt opfattet som klodset og antydede, at Jihyo "ikke var tynd".

Rasende reaktioner: "Hende? Ikke tynd?"

Kommentarerne strømmede ind, og mange svarede: "Hende? Ikke tynd? Laver du sjov med mig?" eller "Hun er bogstaveligt talt tynd, ikke kurvet, I skal holde op med kun at spise K-pop." Andre internetbrugere blandede sig og påpegede, hvad de ser som en forvrænget opfattelse af kropsstandarder online. "Hvis hun betragtes som 'ikke tynd', så er der ingen, der gør det," skrev en. "Vi har virkelig nået det punkt, hvor en helt normal krop bliver 'fed', fordi den ikke er ekstremt tynd," tilføjede en anden.

Flere kommentarer fremhævede også kløften mellem de standarder, der promoveres i visse kulturelle brancher, og virkeligheden. "Folk er så vant til at se ultratynde figurer, at de har mistet al perspektivsans," kommenterede en bruger. "Det er vanvittigt at se, hvordan algoritmen og bestemt indhold kan normalisere meget specifikke kropstyper," fortsatte hun. Nogle internetbrugere påpegede også, at denne type debat primært afslører det konstante pres, der udøves på kvinders udseende. "Uanset kroppen vil der altid være nogen, der siger, at det ikke er nok af dit eller for meget af dat," skrev en kommentator. "Folk bliver kritiseret for at være for tynde, og derefter dem, der angiveligt ikke er tynde nok. Det er en ond cirkel."

I sidste ende har kontroversen primært genoplivet en bredere diskussion om skønhedsstandarder og hvordan sociale medier kan forstærke urealistiske forventninger - i en sådan grad, at "helt almindelige" figurer ender med at blive opfattet som "atypiske".

Ud over debatten, en appel om kropspositivitet

Denne kontrovers tjener som en påmindelse om, at skønhed ikke defineres af en enkelt størrelse. Jihyo er et udtryk for mangfoldigheden af kropstyper i K-pop: muskuløs, strålende og kraftfuld på scenen, hun stråler uden at tilpasse sig samfundets standarder. Det virkelige budskab? Lad os holde op med at kategorisere kroppe som "tynde" eller "ikke tynde" - enhver form er gyldig, så længe den afspejler sundhed og selvtillid.

Den omgivende omtale af Jihyo fremhæver faldgruberne ved at fælde forhastede domme over idolers udseende. Langt fra at være reduktive etiketter beviser hun, at en kunstner kan skinne igennem sit talent og sin energi og inviterer alle til at fejre alle former for skønhed uden sammenligning eller pres. En velkommen lektion i kropspositivitet i K-pops konkurrenceprægede verden.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
