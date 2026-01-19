Search here...

Denne 71-årige model viser sin figur frem og stråler i solen.

Julia P.
@christiebrinkley/Instagram

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Christie Brinkley blænder sine fans ved at optræde i solen i Turks- og Caicosøerne (Britisk oversøisk territorium) iført et knaldrødt outfit, der fremhæver hendes livsglæde og selvtillid.

Et 71 år gammelt solikon

For at sparke 2026 i gang nyder Christie Brinkley tydeligvis en drømmeferie på hvide sandstrande, som hun deler med sine følgere i en kort, munter video. Hun optræder i et knaldrødt outfit bundet om halsen, prydet med sølvringe på stropperne og en dyb halsudskæring.

Med håret blafrende i vinden og et smil på læberne vender hun sig om for at vise både sit outfit og de drømmeagtige omgivelser frem: turkisblåt vand, frodig vegetation og gyldent lys ved dagens afslutning, alt sammen akkompagneret af et blødt lydspor.

En tydelig retro-elegance

Dette flamboyante look er en del af en serie af omhyggeligt udformede outfits, hun har vist frem siden årets begyndelse på sin feriedestination. Bare et par dage tidligere poserede Christie Brinkley allerede foran et spejl dekoreret med muslingeskaller og koraller, som hun tålmodigt har samlet gennem 20 års ophold på øen, klædt i et udpræget retro-stil sort ensemble med en højtaljet top og bund.

Hun blev også for nylig set i et tætsiddende, stropløst, dybt udringet marineblåt outfit, forbedret med en trykt blå sarong bundet ved hofterne, dansende foran villaer med en regnbue i baggrunden.

Christie Brinkley, der har været mor og ikonisk inden for modebranchen i årtier, demonstrerer, at det er muligt at forblive strålende, legesyg og stilfuld langt op i halvfjerdserne – hvis nogen stadig tvivlede på det. Ved fuldt ud at omfavne sin krop, sin alder og sin stil sender Christie Brinkley kvinder et inspirerende budskab: det er ikke kun for de unge, og du kan fortsætte med at føle dig smuk og fri i solen på ethvert tidspunkt i livet.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
I en krystalkjole stråler Heidi Klum på stranden
"Jeg er ikke en blond bimbo": Dette ikon fra 2000'erne gør op med sine regninger

