"Hun ligner en klovn": Doja Cats makeup udløser blandede reaktioner

Léa Michel
@dojacat / Instagram

Den amerikanske rapper Doja Cat har aldrig brudt sig om at følge publikum, og det beviste hun igen. Ved en nylig koncert i Paris bar hun makeup, der straks vakte reaktioner. Hendes look delte meninger, lige fra beundring til forvirring: Mens mange så det som "kunstnerisk dristighed", udbrød andre: "Hun ligner en klovn!"

Makeup der trodser reglerne

Doja Cat har taget en helt anden tilgang end popstjernernes polerede æstetik. Kernen i hendes look er en bevidst dristig rød læbe. Dette blev suppleret af XXL-øjenvipper, skarp eyeliner, ultratynde øjenbryn og en mættet pink blush påført i brede, cirkulære strøg på hendes kindben.

Doja Cat omfavner fuldt ud denne æstetik. I et nyligt interview med ELLE UK indrømmede hun sin forkærlighed for tegneserieagtige læber og dristig læbestift. Hun nævnte Amanda Lepore, en ikonisk transkønnet figur i New Yorks natteliv og en muse inden for performancekunst, som en af sine inspirationer. Hendes parisiske makeup fremstår således som en hyldest til de ikoner, der har gjort metamorfose og overflod til et særpræget kunstnerisk sprog.

Blandede reaktioner

Meningerne var delte på de sociale medier. På den ene side roste fans "en dristig og kreativ tilgang". På den anden side vurderede nogle internetbrugere, foruroligede over den "udtværede" læbestift, resultatet som "for overdrevent" og så det primært som "klovnemakeup". Det er værd at huske, at vi ikke dømmer en kvindes krop eller udseende - eller nogens - og at det at være en offentlig person ikke åbner døren for at dømme nogens udseende: alle er frie til at klæde sig og bære makeup, som de vil.

Med dette makeuplook bekræfter Doja Cat sin status som en flygtig kunstner, der foretrækker at sætte spørgsmålstegn ved konventioner frem for at følge dem. Én ting er sikkert: hendes parisiske look har endnu engang skabt en masse opmærksomhed. Et bevis på, at ansigtet for Doja Cat først og fremmest er en legeplads og et udtryksmiddel.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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