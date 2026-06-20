Som 40-årig vælger modellen Irina Shayk en minimalistisk silhuet

Den russiske model Irina Shayk fortsætter med at sætte sit præg med sin stil. Hun delte en række minimalistiske billeder i redaktionel stil på Instagram, hvor ét stykke tøj især skiller sig ud: et par læderbukser. Dette opslag bekræfter endnu engang hendes upåklagelige sans for mode.

Læderbukser med "trompe-l'oeil"-detaljer

Kernen i dette look: vide, afslappede sorte læderbukser, der bæres lavt på hofterne. Deres karakteristiske træk ligger i en trompe-l'œil-effekt i taljen. Overdelen efterligner linningen på mørkegrå denimjeans, komplet med bæltestropper og sølvmetalliske detaljer, før den går over i et smidigt, flydende mat læder. Denne detalje, der blander denim og læder, er nok til at gøre dette stykke til outfittets højdepunkt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af irina shayk (@irinashayk)

En minimalistisk og redaktionel æstetik

Irina Shayk, fotograferet på en lejlighedsbalkon lænet op ad en hvid væg, valgte en minimalistisk setting, der var værdig til en modeartikel. Hendes lange brune hår, stylet med en skilning, og fraværet af enhver form for kunstig opførsel forstærker dette indtryk af kontrolleret enkelhed.

Tro mod "less is more"-etosen lader hun tøjet tale for sig selv og skaber en atmosfære, der er både rå og sofistikeret. Denne publikation bekræfter Irina Shayks status i modeverdenen. Som muse for adskillige brands og en stamgæst på de største catwalks har hun gennem årene etableret sig som et stilikon. Hendes look fortsætter med at inspirere og fængsle med hvert optræden.

Med disse læderbukser med trompe-l'œil-detaljer og et minimalistisk præg leverer Irina Shayk endnu en demonstration af stil. Ved at fokusere på et enkelt statement-stykke og en ren æstetik beviser hun, at enkelhed inden for mode kan være "den mest effektive form for dristighed".