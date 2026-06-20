Som 40-årig vælger modellen Irina Shayk en minimalistisk silhuet

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

Den russiske model Irina Shayk fortsætter med at sætte sit præg med sin stil. Hun delte en række minimalistiske billeder i redaktionel stil på Instagram, hvor ét stykke tøj især skiller sig ud: et par læderbukser. Dette opslag bekræfter endnu engang hendes upåklagelige sans for mode.

Læderbukser med "trompe-l'oeil"-detaljer

Kernen i dette look: vide, afslappede sorte læderbukser, der bæres lavt på hofterne. Deres karakteristiske træk ligger i en trompe-l'œil-effekt i taljen. Overdelen efterligner linningen på mørkegrå denimjeans, komplet med bæltestropper og sølvmetalliske detaljer, før den går over i et smidigt, flydende mat læder. Denne detalje, der blander denim og læder, er nok til at gøre dette stykke til outfittets højdepunkt.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af irina shayk (@irinashayk)

En minimalistisk og redaktionel æstetik

Irina Shayk, fotograferet på en lejlighedsbalkon lænet op ad en hvid væg, valgte en minimalistisk setting, der var værdig til en modeartikel. Hendes lange brune hår, stylet med en skilning, og fraværet af enhver form for kunstig opførsel forstærker dette indtryk af kontrolleret enkelhed.

Tro mod "less is more"-etosen lader hun tøjet tale for sig selv og skaber en atmosfære, der er både rå og sofistikeret. Denne publikation bekræfter Irina Shayks status i modeverdenen. Som muse for adskillige brands og en stamgæst på de største catwalks har hun gennem årene etableret sig som et stilikon. Hendes look fortsætter med at inspirere og fængsle med hvert optræden.

Med disse læderbukser med trompe-l'œil-detaljer og et minimalistisk præg leverer Irina Shayk endnu en demonstration af stil. Ved at fokusere på et enkelt statement-stykke og en ren æstetik beviser hun, at enkelhed inden for mode kan være "den mest effektive form for dristighed".

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Gisele Bündchen ser fantastisk ud i en skulpturel jakke med et spektakulært design
Article suivant
"Hun ligner en klovn": Doja Cats makeup udløser blandede reaktioner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 32-årig lyser Ariana Grande scenen op i et "katteagtigt" look

Ariana Grande vendte tilbage til scenen for sin "Eternal Sunshine Tour", hendes første i næsten otte år. For...

Hvorfor skaber farven på Chase Infinitis kjole så meget røre?

Et simpelt Instagram-opslag kan nogle gange sætte gang i store diskussioner. Den amerikanske skuespillerinde Chase Infiniti delte for...

"Hun ligner en klovn": Doja Cats makeup udløser blandede reaktioner

Den amerikanske rapper Doja Cat har aldrig brudt sig om at følge publikum, og det beviste hun igen....

Gisele Bündchen ser fantastisk ud i en skulpturel jakke med et spektakulært design

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen gør et særligt spektakulært modeoptræden. Hun poserer i en skulpturel jakke med et...

Sasha Obama, 25, vælger tidløs elegance under en udflugt med sin mor

Sasha Obama, den yngste datter af USA's 44. præsident, Barack Obama, og Michelle Robinson-Obama, fejrede for nylig sin...

Otte måneder gravid genopliver denne tidligere cheerleader en kultkoreografi

At være otte måneder gravid forhindrer hende ikke i at give et show. Kelcey Wetterberg, tidligere cheerleader for...