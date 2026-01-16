Search here...

"For fed, for ung": Drew Barrymore taler ud om kropskritik som 50-årig

@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, der opnåede international berømmelse i en alder af 7 år i filmen E.T. the Extra-Terrestrial, voksede op i rampelyset – men også under konstant granskning. Som gæst i sit eget talkshow, The Drew Barrymore Show , delte skuespillerinden følelsesladet, hvor tidligt dommene over hendes udseende begyndte.

Fire årtiers kamp for at elske hinanden

Som bare 10-årig blev hun allerede kaldt "for fed", "ikke blond nok" eller "for ung". Disse bemærkninger, der kom fra voksne i filmbranchen, påvirkede hende dybt. Drew Barrymore, der så på et billede af sig selv som barn, betroede sig til at huske en følelse af forvirring og tristhed: "Jeg vidste ikke længere, hvad jeg skulle være for andre mennesker."

I dag, med udgangspunkt i sin personlige og professionelle rejse, siger Drew Barrymore, at det tog hende fire årtier at befri sig fra dette pres. Den amerikanske skuespillerinde, producer, forfatter, instruktør, tv-vært og forretningskvinde taler om en "indre kamp", der kæmpes dagligt, for endelig at tro, at hun fortjener lykke. Hun minder os om, at denne vej ikke er lineær: tvivl kan dukke op igen i alle aldre, men det vigtigste er ifølge hende at lære at "redde sig selv". Drew Barrymore understreger et stærkt budskab om følelsesmæssig autonomi: hver person kan sætte sine egne grænser over for kritik og nægte at lade andre "æde af deres glæde".

Et budskab om håb til de yngste

Skuespillerinden taler direkte til unge mennesker, der står over for lignende pres, og sigter mod at være en kilde til trøst. "Du er ikke alene," insisterer hun. Drew Barrymore opfordrer dem til at holde op med at forsøge at behage alle og i stedet finde en form for frihed ved at lære at elske sig selv, som de er. Hun afslutter med en håbefuld tone: "Genopbygning er altid muligt." Selv når man er brudt, kan man hele, og når man er helet, kan man hjælpe andre med at gøre det samme. For Drew Barrymore er denne cirkel af venlighed en essentiel form for følelsesmæssig sundhed.

Ved at genopleve sin smertefulde fortid tilbyder Drew Barrymore et vidnesbyrd, der er både intimt og universelt: De skønhedsstandarder, der pålægges fra en ung alder, kan efterlade varige sår, men modstandsdygtighed og selvmedfølelse tillader dem at hele. Hendes budskab taler til alle generationer: "sand skønhed" ligger i selvaccept, fri for andres blik.

Denne frøken fascinerer med sit blondeoutfit på den røde løber

