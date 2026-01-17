"Ikonisk", "foruroligende": Bella Hadids optræden vækker reaktioner

Den amerikanske model Bella Hadid satte for nylig premieren på "The Beauty", Ryan Murphys nye thriller, i fuld sving. Hendes røde Schiaparelli-kjole udløste en bølge af reaktioner, lige fra fascination til uro. Én kjole, én silhuet, én debat.

En ildrød, en couture-signatur

Den lange kjole, der er fremstillet af Schiaparelli-huset, kendt for sine skulpturelle og konceptuelle kreationer, omfavnede Bella Hadids figur i en rig rød satin. Halterudskæringen indrammede elegant hendes hals, mens en støbt plastron, inspireret af den menneskelige anatomi, skabte en slående visuel effekt. Denne detalje mindede om de dristige silhuetter, som mærket traditionelt har tilbudt.

Tilbage i 2021 gjorde Bella Hadid et stort indtryk på Cannes Film Festival med en sort kjole udsmykket med gyldne åndedrætsorganer. Hendes forbindelse med Schiaparelli, mere end blot et partnerskab, udviklede sig til et fuldgyldigt kunstnerisk samarbejde.

En kjole designet som en rolle

Den skarlagenrøde farve minder om Ruby, som hun portrætterer i serien "Skønheden". I filmens åbningssekvens optræder Bella i et rødt outfit på en motorcykel, hendes blik hårdt og hendes opførsel skarp. Premieren fik således præg af en forestilling og slørede linjerne mellem skuespillerinde og muse. Kontrasten mellem det flagrende stof og den stive overdel forstærkede denne dualitet: mellem styrke og sårbarhed. Hvad angår accessories, var alt minimalistisk: pumps i laklæder, underspillet, men sofistikeret makeup, læber, der matchede kjolen, og pænt stylet hår.

Blandede reaktioner: beundring og uro

Som det ofte er tilfældet med Bella Hadid, var reaktionerne hurtigt delte.

På den rosende side: "skulpturel" , "uforglemmelig" eller endda "en moderne vision af haute couture" .

På den kritiske side: "foruroligende" , "for suggestiv" eller endda "overdreven iscenesættelse" .

Det centrale element i outfittet – denne trompe-l'œil-formede plastron – fascinerer lige så meget, som den splitter. I 2026 afslører disse æstetiske valg et brud mellem to visioner om mode: den ene udtryksfuld og ufiltreret; den anden mere konservativ.

En silhuet, der rejser spørgsmål

Bella Hadid er ikke uvant med at lave et dristigt stilistisk statement. Siden sin debut har hun udforsket tankevækkende tøjstile: uventede snit, overraskende stoffer og meget mere. Hvert udseende bliver en legeplads for visuel eksperimentering. Hun leger med linjer, volumener og forventninger. For designere er hendes krop et levende lærred, et udtryksmiddel.

Det skulpturerede brystplade, et nyt udtryksfelt

Denne detalje, inspireret af gamle skulpturer, genopfinder struktureret tøj: hverken skjul eller blotlægning, men transformation. Schiaparelli omfavner denne "nye trend" med at antyde uden at vise, at stilisere kroppen snarere end at afsløre den. I 2026 vil flere modehuse følge trop: støbte stykker hos Coperni, stiliserede anatomiske elementer hos Balmain og Mugler. Denne stil bliver et sprog i sig selv, der blander højpræcisionshåndværk med et stærkt visuelt budskab.

Bella Hadid legemliggør en bestemt idé om moderne mode: cerebral, teatralsk, til tider ubehagelig. Hun søger ikke at behage for enhver pris, men at udtrykke en vision. Hendes optræden i New York levner ingen plads til ligegyldighed. Og det er netop det, der i flere år har gjort hende til en af de mest observerede – og debatterede – personer i modeverdenen.