Som 30-årig viser Dua Lipa sin figur frem i et sort blondesæt

På Instagram delte Dua Lipa en karrusel af billeder, der straks fik hendes følgere til at begejstres. Den britiske sangerinde og sangskriver, der for nylig blev set på en verdensturné, poserer i et helt sort blondesæt, præget af accessories. En omhyggeligt udformet præsentation, der endnu engang bekræfter hendes voksende stilistiske indflydelse.

Et komplet sort blondelook

Til dette nye opslag valgte Dua Lipa et helt sort blondesæt, bestående af flere koordinerede dele. En langærmet jakke, også lavet af blonder, fuldender outfitet. Setet spiller på den underspillede elegance i sort og blondemønsterets rigdom, der er særligt raffineret i sine detaljer. Et statement-stykke, der står i kontrast til den mere beskedne æstetik fra hendes tidligere optrædener. Hvad angår sko, valgte sangerinden sorte knæhøje støvler med blondeeffekt, der tilføjer et næsten rock 'n' roll-præg til outfitet.

Smykker og accessories: detaljen der ændrer alt

Ud over hovedoutfittet er det accessories, der virkelig skiller sig ud. Dua Lipa fuldendte sit look med en sort og brun crossbody-taske, der tilføjede et strejf af varme til det samlede outfit. Hvad angår smykker, holdt hun sig ikke tilbage: en sølvchoker, et diamantarmbånd, flere stablede ringe ... Et sandt udstillingsvindue af delikate smykker, der komplementerer hinanden perfekt.

En sjov detalje: Hendes prikkede manicure tilføjer et legende præg til resten af looket. Det er en nik til de retro-trends, der gør comeback i denne sæson, og minder os om, at Dua Lipa har dyrket en smag for genbrugte vintage-referencer siden sin debut. Det er netop denne blanding af dristighed og kulturelle allusioner, der gør hende til et af de mest fulgte modeikoner i sin generation.

Et omhyggeligt udformet skønhedslook

Dua Lipas makeup og hår var lige så fantastisk. Hun havde sit ravnsorte hår i en fejlfri frisure, perfekt koordineret med lookets helt sorte æstetik. Til sin makeup valgte hun et trendy "soft glam"-look: definerede vipper, kinder farvet med en fyldig blush og bordeauxrøde læber, der gav det afgørende farvestrejf.

Denne skønhedspalette legemliggør perfekt efterårs-/vinteræstetikken, på trods af forårssæsonen. Især bordeauxrøde læber har gjort et slående comeback i skønheds-tutorials og på catwalken i flere måneder nu. Opslaget er oversvømmet med kommentarer fra beundrere. "QUEEN", "Magnificent", "Iconic" : fans er betaget, og mange roser både det sammenhængende look og sangerens elegance.

Med denne helt sorte karrusel bekræfter Dua Lipa sin status som et mode- og skønhedsikon i sin generation. Med indviklede blonder, sølvsmykker og bordeauxrøde læber fortsætter hun med at hævde sine modevalg med urokkelig selvtillid – en selvtillid, der inspirerer hendes fanbase verden over.