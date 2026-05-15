I en glitrende kjole sætter Michelle Rodriguez filmfestivalen i Cannes i brand

Léa Michel
@mrodofficial / Instagram

Ved visningen i anledning af 25-årsdagen for "Fast & Furious"-sagaen, der blev afholdt som en del af den 79. filmfestival i Cannes (12.-23. maj 2026), gjorde Michelle Rodriguez en slående optræden på den røde løber. Den amerikanske skuespillerinde, manuskriptforfatter og filmproducer, en ikonisk figur i franchisen siden den allerførste del i 2001, valgte en kjole af Paolo Sebastian. Det var et passende udseende til lejligheden, som hun delte sammen med sine mangeårige medstjerner, de amerikanske skuespillerinder Jordana Brewster og Meadow Walker.

En Paolo Sebastian-kjole skræddersyet til den røde løber

Til denne aften, hvor hun hylder en af de mest ikoniske actionfilmsagaer, valgte Michelle Rodriguez et stykke fra den australske designer Paolo Sebastians efterårskollektion 2025. Designet bestod af en stropløs, struktureret top, der var udsmykket med krystaller, der fangede lyset med hver bevægelse. Tøjet flød ud i en luftig tylnederdel, der kulminerede i et langt slæb, der tilføjede en næsten teatralsk dimension til det overordnede look.

En silhuet, der både var romantisk og arkitektonisk, og som stod i smuk kontrast til det mere robuste image, skuespillerinden portrætterer på skærmen i "Fast & Furious". Paolo Sebastian, kendt for sine couture-kreationer fyldt med broderier og spektakulære slæb, er på bare få år blevet en af de mest populære designere på den internationale røde løber. Med dette modevalg på Cannes Film Festival omfavner Michelle Rodriguez fuldt ud den storslåede tradition for omhyggeligt udformede Cannes-optrædener.

Michelle Rodriguez, en stamgæst på Croisetten

Hvis den amerikanske skuespillerinde har gjort et så varigt indtryk, skyldes det også, at hun gennem årene er blevet en stamgæst på Cannes Film Festival. Michelle Rodriguez, kendt for sin stærke personlighed og actionroller, overrasker altid ved at vælge udførlige kjoler, der står i kontrast til hendes image på skærmen.

Denne dualitet er netop en del af hendes charme: i Cannes omfavner hun en "couture-femininitet", der står i skarp kontrast til hendes outfits på skærmen. Et bevis, om nogen, på at actionskuespillerinder kan udforske alle facetter af moden uden at blive sat i bås. Og dette look fra 2026, der er knyttet til en begivenhed så symbolsk som 25-årsdagen for "Fast & Furious", vil forblive et af hendes mest mindeværdige Cannes-øjeblikke.

Med sin Paolo Sebastian-kjole udsmykket med glitrende krystaller, sit æteriske tylslæb og sin hyldest til 25 års kulthistorie leverede Michelle Rodriguez en af de mest mindeværdige optrædener i denne 79. udgave. Yderligere bevis på, at Cannes Film Festival mere end nogensinde er legepladsen, hvor mode og film mødes i deres mest spektakulære udtryk.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
