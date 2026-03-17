Skuespillerinden Barbie Ferreira er endnu engang ramt af kritik på grund af sin figur.

Den amerikanske skuespillerinde og model Barbie Ferreira vakte opsigt, da hun gik på den røde løber ved Oscar-uddelingen i Los Angeles i 2026. Kendt for sin rolle i serien "Euphoria" bar hun en kjole, der vakte betydelig diskussion. Udover hendes slående tilstedeværelse ved ceremonien var det hendes figurs forvandling, der skabte adskillige kommentarer online og genoplivede debatten om det pres, der lægges på kvinders udseende i Hollywood.

En meget iøjnefaldende optræden på den røde løber

Barbie Ferreira ankom til den 98. Oscar-uddeling iført en blå korsetkjole med guldtilbehør – et elegant look, der straks fangede fotografernes opmærksomhed. Skuespillerinden er bedst kendt i den brede offentlighed for sin rolle som Kat Hernandez i HBO-serien "Euphoria".

Siden sin debut i serien har hun også udmærket sig inden for modelarbejde og adskillige filmprojekter. Hendes tilstedeværelse på den røde løber blev hurtigt kommenteret på sociale medier og i medierne, hvor nogle internetbrugere mente, at hendes "fysiske udseende havde ændret sig siden hendes første offentlige optrædener".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af COMPLEX (@complex)

Spekulation om hendes vægttab

Flere onlinekommentarer nævnte skuespillerindens "synlige vægttab", og nogle spekulerede endda i årsagerne til denne ændring. Disse reaktioner har genoplivet rygter, der allerede var dukket op i nogle tabloidpresser i de seneste måneder, og som tydede på, at skuespillerinden havde ændret sit udseende for bedre at leve op til Hollywoods standarder.

Der er dog ikke givet nogen officiel bekræftelse på årsagerne til denne fysiske ændring. Spekulationerne, der cirkulerer på sociale medier og i nogle medier, forbliver derfor ubekræftede.

En karriere der spænder over tv, film og mode

Barbie Ferreira blev berømt som teenager takket være sin tilstedeværelse på sociale medier og Tumblr-platformen, før hun blev opdaget af adskillige modemærker. Tidligt i sin karriere samarbejdede hun især med detailhandlere som American Apparel, H&M og Target. Hendes popularitet voksede derefter med sin rolle i "Euphoria", hvor hun portrætterede Kat Hernandez, en karakter der blev ikonisk for en del af publikum.

Ved siden af sin skuespillerkarriere arbejder hun fortsat i modebranchen. I 2025 gik hun bemærkelsesværdigt nok på catwalken ved Victoria's Secret Fashion Show, en oplevelse hun diskuterede i flere interviews, hvor hun forklarede, at hun var overrasket og begejstret for at deltage i begivenheden.

De igangværende debatter om udseende i Hollywood

Reaktionerne udløst af Barbie Ferreiras optræden illustrerer en tilbagevendende debat i underholdningsbranchen: den betydning, der tillægges skuespillerinders fysiske udseende. Talrige film- og tv-personligheder har allerede fordømt det pres, der udøves på kvinder med hensyn til deres image, især på sociale medier, hvor kommentarer om kroppe og udseende er hyppige. Eksemplet med Barbie Ferreira tjener således som en påmindelse om, at diskussioner om kendissers kroppe desværre fortsat nærer offentlige samtaler, nogle gange til skade for deres kunstneriske arbejde.

Trods denne kritik fortsætter Barbie Ferreira sin karriere inden for film, tv og modeprojekter. Hendes bemærkelsesværdige optræden ved Oscaruddelingen i 2026 viser, at hun fortsat er en fremtrædende figur i film- og modeverdenen, mens de løbende diskussioner omkring hendes image fremhæver den konstante opmærksomhed, der gives berømtheder i medierne.