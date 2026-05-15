Tiffany Haddish viser sine mavemuskler frem i et farverigt look

Den amerikansk-eritreanske skuespillerinde, komiker, manuskriptforfatter og producer Tiffany Haddish debuterede i 2026-udgaven af det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit. Hun optræder i en serie fotos, hvor hendes mavemuskler er fremtrædende fremhævet.

En førstegangsudgave af Sports Illustrated Swimsuit

Billederne fra Tiffany Haddishs Sports Illustrated Swimsuit 2026-fotografering, der er taget i Baja California Sur (staten Mexico) af fotograf James Macari, gør hende til en af de fire coverstjerner i udgaven - sammen med den amerikanske sangerinde, sangskriver, forfatter, stylist, producer Hilary Duff, den amerikanske influencer Alix Earle og modellen Nicole Williams English.

En førstegangsoplevelse for Tiffany Haddish, der gik til fotosessionen med samme energi som en stand-up-rutine. Det mest slående outfit var et dobbeltlagssæt fra SAME: den ene badedragt i lag i orange og den anden i guld. Forsidebilledet viser Tiffany Haddish knælende på det hvide sand med knæene kun få centimeter fra det krystalklare vand. Hendes mørkebrune hår, der er sat op i våde bølger og falder ned til taljen, erstatter den korte bob, hun havde haft i de seneste uger.

Mavemusklerne, der fangede alles opmærksomhed

På flere billeder fra optagelserne viser Tiffany Haddish en skulptureret mave frem – resultatet af en træning, hun regelmæssigt deler på sine sociale medier. Et andet look fra optagelserne viser hende i en Saint Laurent-body, der er helt dækket af sorte pailletter, lænet op ad en gul yogabold og iført en stablet guldhalskæde med skiver fra New York Vintage. To perfekt udførte looks.

En optagelse, der ikke var helt uden hændelser - og hun grinede af det

Tiffany Haddish jokede om de mange funktionsfejl i garderoben under optagelserne: "Der var tøj, jeg havde på, og jeg tænkte, at det her ville være upassende ... Fordi vi er i havet. Havet kan lide at tage dit tøj af." Hun tilføjede med sin sædvanlige humor: "Og ved du, hvad der ellers kan lide at komme frem? Mine brystvorter. De ville virkelig gerne være med til optagelserne. Vi havde svært ved at holde dem inde." Hendes konto genererede lige så meget opmærksomhed som billederne i sig selv.

Et skønhedslook, der bryder med hendes sædvanlige image

Til dette shoot valgte Tiffany Haddish et blødere makeup-look end normalt: en strålende teint, iriserende øjenskygge, skinnende bærfarvede læber og ferskenfarvet blush. Et skønhedsvalg rettet mod en "ferieklar" følelse – langt fra den teatralske elegance, der ofte er hendes signatur på den røde løber.

Formstøbte mavemuskler, et dobbeltlagssæt, humor – Tiffany Haddish debuterede i det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit præcis som forventet: ved at være sig selv. Og det er netop derfor, det virker.