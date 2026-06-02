Dua Lipas bryllup: Sangerinden smelter sine fans' hjerter med nye billeder

Den britiske sangerinde og sangskriver Dua Lipa har åbnet dørene til sit bryllup. Hun delte de første billeder fra sit ægteskab med den britiske skuespiller Callum Turner, som skal fejres den 31. maj 2026, på sin Instagram-konto. Billederne fik straks millioner af følgere til at røre ved hende.

Følelsesladede billeder

Publikationen, delvist i sort-hvid, afslører flere af dagens højdepunkter. På ét billede venter de nygifte kærligt på en bænk ved rådhuset. På et andet går de ned ad trappen hånd i hånd og smilende under en regn af kronblade kastet af deres kære. Et tredje billede viser dem omfavne hinanden, mens bruden Dua Lipas bredskyggede hat forsigtigt dækker deres ansigter. En romantisk detalje: Dua Lipa holdt en buket islandske valmuer i bløde farver.

Et bryllupsoutfit

Til lejligheden valgte Dua Lipa et skræddersyet couture-outfit, designet af hendes kreative direktør, Daniel Roseberry. Langt fra den traditionelle brudekjole valgte hun et elfenbensfarvet ensemble bestående af en tætsiddende jakke og en asymmetrisk nederdel. Looket blev fuldendt med en spektakulær bredskygget hat, hvide handsker og matchende pumps med spids snude. Ved siden af hende valgte Callum Turner en underspillet elegance iført et marineblåt jakkesæt og slips i samme nuance.

Et borgerligt ægteskab

Ifølge pressemeddelelser sagde parret "Ja" den 31. maj 2026 – en dato som Dua Lipa selv bekræftede i billedteksten til sit Instagram-opslag – under en borgerlig ceremoni i Old Marylebone Town Hall i London. Begivenheden blev fejret privat med kun nær familie og venner til stede. Dua Lipa og Callum Turner, hvis romance blev offentliggjort i begyndelsen af 2024, var blevet forlovet, før de officielt bekræftede deres forpligtelse i 2025.

Ved at dele disse billeder tilbyder Dua Lipa sine fans et sjældent og rørende glimt ind i et intimt øjeblik. Mellem couture-elegance, en højtidelig atmosfære og fælles følelser markerer dette bryllup et nyt, personligt kapitel for en af de mest fulgte kunstnere i sin generation.

