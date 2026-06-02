Som 37-årig vakte modellen Candice Swanepoel furore i en minimalistisk sort kjole

Den sydafrikanske model Candice Swanepoel delte en række billeder på Instagram, hvor hun poserer i en minimalistisk sort kjole, et opslag der glædede mange fans på det sociale netværk.

En kjole med udskæringer

På billederne bærer Candice Swanepoel en tætsiddende sort kjole med dyb halsudskæring. Som accessories valgte hun en underspillet elegance: et par guldringe og armbånd. Hendes voluminøse blonde hår står i slående kontrast til lookets mørkere tone. I kommentarerne gik hendes følgere amok. "Ja Candice!" , "storslået!" , "det ultimative statement" : reaktionerne strømmede ind under karrusellen, som hurtigt fik likes.

En publikation, der tjener sit brand

Candice Swanepoel delte denne fotosession for at promovere sit eget mærke, Tropic of C, som hun grundlagde i 2018. Mærket, der oprindeligt specialiserede sig i miljøansvarligt strandtøj, har gradvist diversificeret sig til konfektionstøj med en genkendelig signatur: figursyede, minimalistiske stykker og en tilgang, der resolut er legemliggjort af dets grundlægger, Candice Swanepoel.

Med denne elegante sorte kjole bekræfter Candice Swanepoel, hvad der har kendetegnet hendes stil i næsten to årtier: en sjælden evne til at gøre enkelhed til et sandt manifest af sofistikering.