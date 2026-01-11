Hvorfor taler alle om Rama Duwaji, Generation Z-stjernen?

Rama Duwaji, født i Houston af syriske forældre, gjorde et stort indtryk ved i en alder af blot 28 år at blive den yngste og første muslimske førstedame i New York. Hendes mand, Zohran Mamdani, der blev valgt til borgmester i november 2025, legemliggør sammen med hende en ny politisk æra. Som en anerkendt illustrator og passioneret aktivist fascinerer Rama Generation Z med sin slående æstetik, politiske engagement og udpræget moderne image.

En syrisk-amerikansk kunstner med en bemærkelsesværdig karriere

Rama Duwaji, der er uddannet fra Virginia School of Fine Arts og senere School of Visual Arts i New York, satte hurtigt sit præg på kunstverdenen. Hun samarbejdede med prestigefyldte publikationer som Vogue US, The Washington Post og The New York Times og udstillede på Tate Modern. Hendes illustrationer omhandler direkte kvinders rettigheder, forsvaret af minoriteter og konflikten i Palæstina. Hun arbejder også med keramik og animation og leder workshops relateret til sin aktivisme.

En kærlighedshistorie født på Hinge, fejret i al enkelhed

Det var i 2021, på datingappen Hinge, at Rama mødte Zohran Mamdani, dengang et demokratisk kongresmedlem fra Queens. Fire år senere blev de gift ved en borgerlig ceremoni i City Hall i New York City. Billeder af dem i New Yorks metro, klædt afslappet, gik viralt. Ceremonien var diskret, i modsætning til forlovelsesfesten, der blev afholdt i Dubai, hvor deres familier deltog. "Mit livs kærlighed, min ubetingede støtte," sagde Zohran Mamdani.

Et mode- og skønhedsikon elsket af Generation Z

Spejlselfies, ubesværede looks og stærke budskaber: Rama Duwaji tryllebinder publikum på Instagram, hvor hun har samlet over 95.000 følgere. Hun hyldes af nogle medier som "New Yorks mest stilfulde førstedame" og repræsenterer en forbundet, feministisk og politisk engageret generation, der er stolt af sin arv. Hun udtaler sig regelmæssigt til støtte for den palæstinensiske sag, marginaliserede samfund og imod systemisk uretfærdighed i USA.

Et par, der symboliserer en ny politisk generation

Rama og Zohran, der bor i Astoria, Queens, repræsenterer en ny bølge af politiske personligheder: unge, farvede mennesker, progressive, engagerede og trygge ved sociale medier. Deres intime, ukonventionelle ægteskab har trukket angreb fra den konservative højrefløj, som de har reageret på med ro og beslutsomhed. Mens hun udgiver sine aktivistiske illustrationer, hylder han sin rolle som partner og allieret. Sammen redefinerer de magtens regler.

En stigning, der giver genlyd på globalt plan

Siden Zohran Mamdanis, New Yorks første muslimske borgmester, valgsejr er Rama Duwaji blevet bragt ind i rampelyset. Da hun blev spurgt om sin pludselige synlighed, citerer hun Nina Simone: "En kunstners pligt er at afspejle sin tid." Fra sin barndom i Dubai til sin ankomst til Gracie Mansion har hendes inspirerende rejse gjort hende til et forbillede for en generation af unge, racemæssigt påvirkede og politisk engagerede kvindelige kunstnere.

I krydsfeltet mellem kunst, politik og popkultur repræsenterer Rama Duwaji langt mere end blot en ny mediefigur: hun symboliserer en generation, der nægter at vælge mellem aktivisme og æstetik, intimitet og synlighed. Ved at hævde sin stemme uden at ofre sin kunstneriske sensibilitet, redefinerer hun førstedamens rolle på sin egen måde, langt fra traditionelle normer.