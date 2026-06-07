Som 93-årig udviser denne skuespillerinde en elegance, der fortsat fascinerer.

Ved den første London-udgave af Power of Women-prisuddelingen (en årlig ceremoni, der hylder inspirerende kvinder og deres præstationer), gjorde den britiske skuespillerinde Joan Collins en blændende optræden sammen med sin mand, Percy Gibson. Hendes tilstedeværelse alene illustrerer perfekt, hvorfor hun er et af de største ikoner på den røde løber.

En guldbesat pailletteretop, et absolut signaturbillede af Joan Collins

På Chancery Rosewood i Mayfair valgte Joan Collins et øjeblikkeligt genkendeligt outfit: en gylden slå-om-top, helt dækket af hundredvis af små pailletter, der fanger lyset ved den mindste bevægelse. Et stykke tøj, der næsten linje for linje minder om de stilkoder, der gjorde Joan Collins til en legende i "Dynasty"-æraen.

Øreringe, der matcher toppens design, forlænger tøjets metalliske detaljer og strukturerer hele silhuetten. Ved siden af hende valgte hendes mand, Percy Gibson, et simpelt marineblåt jakkesæt – hvilket lod hans kones udseende komme i centrum. Et subtilt, men betydningsfuldt valg af påklædning.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Joan Collins (@joancollinsdbe)

Hædret som "Årets ikon" ved Power of Women i London

Det var en helt særlig aften på Chancery Rosewood. Arrangementet, der for første gang afholdes i London, hylder hvert år førende kvindelige skikkelser inden for film, tv, musik og medier. Og i år blev Joan Collins hædret med aftenens mest prestigefyldte pris – Årets Icon.

Blandt de andre kvinder, der blev hædret ved ceremonien, var den britiske skuespillerinde og sangerinde Cynthia Erivo, den britiske skuespillerinde Emilia Clarke, den britiske skuespillerinde og sangerinde Hannah Waddingham, Suki Waterhouse og den britiske skuespillerinde Emma Corrin – sidstnævnte blev den første ikke-binære person, der modtog en Power of Women-pris. Denne hidtil usete udmærkelse afspejler en bredere tendens mod større repræsentation, og Joan Collins repræsenterer symbolsk endnu en barriere, der skal overskrides: alder.

"Du skal vide, hvordan du genopfinder dig selv": budskabet til den nye generation

Joan Collins' takketale gjorde, ikke overraskende, et varigt indtryk. "Jeg har opdaget, at for at overleve i dette erhverv og trives i det, er man nødt til at vise, hvor vigtigt det er for kvinder at genopfinde sig selv. Man er nødt til at vide, hvordan man genopfinder sig selv igen og igen," fortalte hun publikum.

En sætning, der perfekt opsummerer karrierevejen for en skuespillerinde, der i over halvfjerds år har været i stand til at rejse gennem epoker uden nogensinde at være begrænset til et enkelt register. Fra sin begyndelse i britisk film i 1950'erne til sin verdensomspændende anerkendelse takket være "Dynasty" i 1980'erne og inklusive sine seneste tv-roller, fortsætter Joan Collins med at legemliggøre en sjælden form for elegance – en elegance, der trodser tiden uden nogensinde at fornægte fortiden.

Hendes næste film er en appel mod ældremishandling.

Joan Collins benyttede også lejligheden i løbet af aftenen til at diskutere sit nye projekt: "My Duchess", en biografisk film om Wallis Simpson, hertuginde af Windsor, hvor hun spiller titelrollen. Filmen, der snart udkommer, beretter om de sidste ni år af Wallis Simpsons liv – kvinden, der i 1937 giftede sig med prins Edward efter hans abdikation fra den britiske trone.

Hun beskriver denne periode med alvor: "Det var de sidste ni år af hendes liv. I begyndelsen var hun en stærk og magtfuld kvinde. Men hendes styrke og magt blev desværre fuldstændig ødelagt af en anden kvinde. Jeg synes, dette illustrerer meget af, hvad der stadig sker i verden i dag: mishandlingen af ældre." Et budskab, der giver endnu mere genlyd, når det kommer fra en 93-årig skuespillerinde, der er i stand til at legemliggøre usynlige kvinder og give dem deres stemme tilbage.

Med sin optræden på Londons Power of Women minder Joan Collins os om, at elegance ikke har nogen udløbsdato og ingen fast formel. Og at der bag pailletter og den røde løber frem for alt gemmer sig en kvinde, der konstant forvandler hver af sine optrædener til et filmisk øjeblik.