I en kjole med en lårhøj slids tryllebinder Bella Thorne internetbrugerne med sit nyeste look.

Anaëlle G.
@bellathorne / Instagram

For at fejre sin fødselsdag delte den amerikanske skuespillerinde Bella Thorne en række billeder på Instagram, hvor hun var klædt i en elegant kjole med slids. Et look, der straks vandt hendes følgere over.

En lang chokoladefarvet kjole med slids

Til aftenen bar Bella Thorne en lang, ærmeløs kjole i en dyb chokoladefarve. Den gulvlange kjole havde en høj slids, der tilførte silhuetten bevægelse. Halsudskæringen, prydet med detaljeret udskårne knapper, tilføjede et strejf af luksus til det samlede look.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at komplementere denne kjole valgte Bella Thorne nude pumps, metalliske armbånd og adskillige ringe for et afgjort elegant touch. Hvad angår hendes smukke look, fuldendte hendes hår i bløde krøller og hendes lysende, ferskenhudede makeup det polerede look perfekt. Et harmonisk ensemble, omhyggeligt planlagt ned til mindste detalje.

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Et opslag delt af BELLA (@bellathorne)

Et outfit designet til hendes fødselsdag

Denne optræden var en del af en festlig begivenhed. I billedteksten til sit opslag skrev Bella Thorne humoristisk: "En fødselsdag hader at se os ankomme", hvilket bekræftede aftenens glædelige karakter. Bella Thorne delte også flere intime øjeblikke med sin forlovede, Mark Emms, hvilket tilføjede et personligt præg til denne fotoserie.

Fans er charmerede

Ikke overraskende udløste dette look en bølge af entusiastiske reaktioner. Mange internetbrugere roste Bella Thornes elegance og selvtillid, tro mod hendes stil. For mange er dette outfit blandt hendes bedste i de seneste måneder. Bella Thorne, der regelmæssigt sætter et statement, bekræfter endnu engang sin forkærlighed for sofistikeret påklædning.

Med denne chokoladefarvede kjole med en slids til lårene gjorde Bella Thorne et både elegant og festligt indtryk. Ikke overraskende glædede dette hendes fans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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