Med sin vintage blomsterkjole gjorde Olivia Dean et slående indtryk.

Den britiske sangerinde og sangskriver Olivia Dean glædede endnu engang sine fans i Paris. Efter en koncert i den franske hovedstad delte hun et billede af sig selv i en vintage Chanel-kjole med blomsterprint, som bestemt vakte opmærksomhed.

En parisisk koncert, der sluttede med stil

Det var efter en koncert i den franske hovedstad, at Olivia Dean delte sit seneste stilfulde udseende. Hun er i øjeblikket på verdensturné og benyttede sig af sin tid i Paris til at levere en optræden, som hendes franske fans længe havde ventet på. Dagen efter showet postede hun en afskedsmeddelelse til hovedstaden på sin Instagram-konto ledsaget af et billede, der straks resonerede hos hendes følgere. "Godnat Paris!! Mange tak," skrev hun til billedet og tilføjede en lotusblomst-emoji og en omtale af Chanel og virksomhedens kunstneriske leder, Matthieu Blazy.

En vintage-inspireret Chanel-kjole

Til denne lejlighed valgte Olivia Dean et Chanel-stykke, der udstråler en udpræget vintage og romantisk ånd. Kjolen med blomsterprint illustrerer perfekt det stilunivers, sangerinden har dyrket i flere sæsoner: en blanding af blødhed og referencer til silhuetter fra tidligere årtier. Denne tilgang minder om hendes sceneæstetik, der ofte beskrives som en hyldest til kvinderne i 1960'erne og 70'erne. Denne stilistiske konsistens bidrager til at gøre hende til en af de mest imødesete britiske kunstnere i modeverdenen.

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En langvarig forbindelse med House of Chanel

Valget af en Chanel-kreation er ikke tilfældigt. Olivia Dean har været en del af det franske modehus' indflydelsessfære siden 2023, hvor hun deltog i mærkets forårs-haute couture-show. Siden juni 2024 har sangerinden været blandt husets officielle ambassadører og venner og har optrådt talrige gange i kreationer designet af Chanel-teamene. Denne loyalitet er langvarig og rækker langt ud over simple "kommercielle partnerskaber": Olivia Dean har skabt en ægte kreativ forbindelse med huset, især siden Matthieu Blazy tiltrådte som kunstnerisk leder.

Med sin vintage blomstrede Chanel-kjole, sin succesfulde parisiske koncert og sin ømme hyldest til det franske modehus leverede Olivia Dean en af sine mest mindeværdige parisiske optrædener. Den demonstrerede hendes evne til problemfrit at forene sin musikalske karriere og modeidentitet. Og den viser, at hendes partnerskab med Chanel og Matthieu Blazy utvivlsomt vil fortsætte med at skabe stilfulde øjeblikke, scene efter scene.