Lindsay Lohan og hendes partner deler billeder, der har skabt mange reaktioner.

Julia P.
@lindsaylohan / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde Lindsay Lohan gav sine fans et sjældent glimt ind i hendes familieliv. For at markere sin mand Bader Shammas' 40-års fødselsdag delte hun en række personlige billeder på Instagram ledsaget af en rørende besked. Dette intime opslag resonerede stærkt hos hendes følgere, som ikke er vant til at se hende dele sådan et glimt ind i sin hverdag.

En kærlig hyldest til hendes mand

For at fejre sin mands fødselsdag skrev Lindsay Lohan en hjertelig besked. "Tillykke med fødselsdagen til min yndlingsperson. Du er en fantastisk ægtemand, den mest kærlige far og den slags ven, alle drømmer om at have," skrev skuespillerinden. Hun takkede også Bader Shammas for det liv, de har bygget sammen, og roste den glæde, han bringer deres søn hver dag. "Jeg elsker dig uendeligt meget," afsluttede hun.

Et sjældent glimt ind i hendes familieliv

Publikationen, der er sammensat af fotos og videoer, giver glimt af ømme familieøjeblikke mellem parret og deres unge søn. På et af billederne poserer Lindsay Lohan kærligt med hovedet hvilende på sin mands skulder. Andre billeder indfanger simpelthen sødmen i deres hverdag. Det er sjældne øjeblikke, som Lindsay Lohan deler sparsomt.

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Et opslag delt af Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Et liv væk fra rampelyset i Dubai

Grunden til, at disse billeder har givet så stor genklang, er, at Lindsay Lohan omhyggeligt beskytter sit privatliv. Efter at have boet i Dubai siden 2014 har hun opbygget en mere fredelig tilværelse der, langt fra Hollywoods travlhed. Hun har ofte talt om et "meget normalt" liv i byen, hvor hun sætter pris på at kunne beskytte sin familie mod mediernes søgelys. Hun blev gift med produceren Bader Shammas i 2022 og blev mor året efter.

Fansene blev flyttet.

Ikke overraskende rørte dette intime glimt internetbrugerne. Mange roste budskabets oprigtighed og den tydelige glæde, der udstrålede fra billederne. Ved at dele et udsnit af sit privatliv i et enkelt opslag gav Lindsay Lohan sine fans et værdifuldt glimt af den tilfredsstillelse, hun har fundet væk fra rampelyset.

Med denne hyldest til sin mand bekræfter Lindsay Lohan den balance, hun har opnået mellem karriere og familieliv. Diskret, men synligt tilfreds, beviser skuespillerinden, at hun har fundet en form for sindsro i Dubai – en sindsro, hun valgte at dele med sine fans i et opslag.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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