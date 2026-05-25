Som 70-årig stråler Geena Davis i Cannes i en rød pailletkjole.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, producer og manuskriptforfatter Geena Davis afsluttede Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) spektakulært. Ved afslutningsceremonien i Palais des Festivals vakte hun furore i en fantastisk pailletkjole, der skabte et blændende fyrværkerishow. Dette blændende udseende legemliggør perfekt den stærke trend på årets festival, hvor glitter herskede på den røde løber.

En pailletkjole med fyrværkerieffekt

Centrumstykket for denne optræden, Geena Davis' lange kjole, var kendetegnet ved sit omhyggelige arbejde med perler og pailletter i varme, juveltonede nuancer. Stropløs afslørede den en skulpturel overdel med en spids halsudskæring, der elegant trak øjet til skuespillerindens ansigt. Det indviklede arrangement af pailletter skabte illusionen af et blændende fyrværkeri, hvilket gav silhuetten en festlig og spektakulær dimension. Et valg, der passede perfekt til den højtidelige atmosfære på en afslutningsaften.

Diskrete udskæringer og slids bagpå

På siden tilføjer en diskret udskæring, holdt på plads af et tyndt bånd af let tyl, et strejf af modernitet uden at forstyrre den overordnede elegance. Bagpå tilføjer en slids, der strækker sig til knæet, dynamik til silhuetten og afslører et par sorte pumps med spids snude. Disse omhyggeligt gennemtænkte detaljer vidner om omhyggelig skrædderi, hentet fra en kollektion før efteråret 2026.

Værdige smykker og strålende skønhed

For at komplementere denne kjole valgte Geena Davis exceptionelle smykker udsmykket med diamanter og rubiner: en ring, et armbånd og matchende øreringe, hvis form minder om muslingeskaller skyllet op i sandet. Til sit skønhedslook valgte skuespillerindens team en diskret forbedring: en skinnende lyserød læbestift og en glitrende øjenskygge, der fremhæver de juvellignende refleksioner af kjolens pailletter.

Med denne kjole, der havde en "fyrværkeri"-effekt, gjorde Geena Davis en af de mest blændende optrædener ved afslutningsceremonien på Cannes Film Festival i 2026. En demonstration af, at funklende elegance ikke har nogen aldersgrænse.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Alle taler om Meryl Streeps arme: hvorfor sådan en fascination?
Article suivant
Miss Venezuela Global 2025, der blev såret i ansigtet i Cannes, beskylder sin stylist for at have overfaldet hende.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miss Venezuela Global 2025, der blev såret i ansigtet i Cannes, beskylder sin stylist for at have overfaldet hende.

En foruroligende sag er opstået i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Andrea del Val, der blev kronet til...

Alle taler om Meryl Streeps arme: hvorfor sådan en fascination?

Meryl Streep fortsætter med at skabe overskrifter. Den 76-årige skuespillerinde, der gentog sin rolle som den hensynsløse Miranda...

I en guldkjole tiltrækker Eva Longoria alles øjne på den røde løber

Den 23. maj 2026 markerede afslutningsceremonien for den 79. Cannes Film Festival (12.-23. maj) og den sidste gang...

"Denne kvinde er uvirkelig": Jessica Alba fascinerer med en ny selfie

Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba delte et hjertevarmende opslag på Instagram, der straks charmerede hendes følgere....

I en ombre-kjole vælger Zara Larsson en tropisk silhuet

Den svenske sangerinde Zara Larsson lyste Croisetten op ved den prestigefyldte amfAR-galla, hvor hun optrådte. Til denne velgørenhedsfest,...

Med et glitrende look genopliver Sydney Sweeney en skønhedstrend fra 2000'erne.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, der spiller Cassie i hitserien "Euphoria", er i centrum for en...