Alle taler om Meryl Streeps arme: hvorfor sådan en fascination?

Meryl Streep fortsætter med at skabe overskrifter. Den 76-årige skuespillerinde, der gentog sin rolle som den hensynsløse Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada 2", er et sandt ikon. Men i stedet for at rose hendes ubestridelige talent foretrækker offentligheden at spekulere over hendes formodede "hemmelighed bag ungdommen" og finde svar i hendes "muskuløse arme". Selvom hendes figur modtager adskillige anerkendelser, er disse komplimenter for hendes "atletiske" fysik primært en afspejling af mange samfundsmæssige pres.

Tonede arme, der vækker beundring

"Hun er velholdt for sin alder," "Hvad er hendes træningsrutine?" , "Denne kvinde er en føniks," "Hun må have en utrolig knoglesundhed." I flere uger nu har Meryl Streeps fysik været et samtaleemne i sig selv på sociale medier, som normalt er ret hårde mod kvinder over 50. Internetbrugere roser hendes "fremtrædende biceps" og "stærke ryg" gennem samlinger af fotos reddet fra den røde løber.

I filmen "The Devil Wears Prada 2" er skuespillerindens muskuløse fysik tydelig gennem hendes røde kjole med dens næsten arkitektoniske drapering. Sammenlignet med en "naturkraft" eller endda en "genetisk bedrift" legemliggør Meryl Streep tydeligt et ideal om aldring. Desuden, i en alder hvor flagermuslignende arme og en rynket hals generelt betragtes som normen, tiltrak hendes kraveben, prydet med fibre og muskler, spontant opmærksomhed under spotlights flatterende skær. Medierne forsøgte straks at opklare "mysteriet om en sådan fysik" med overskrifter om hendes kærlighed til svømning eller opremsning af hendes yndlingsøvelser.

Denne ikoniske figur på det store lærred, den mest nominerede skuespillerinde ved Oscaruddelingen, behøver faktisk ikke at løfte vægte for at få roller, hverken dramatiske eller historiske. Men selvom hun ikke er kendt for actionfilm eller at spille vovehalse, har hun allerede demonstreret sin styrke i "Mamma Mia", en musikalsk komedie, hvor hun udfører tekniske bedrifter og bevægelser, der kræver et fast greb. Skuespillerinden, der portrætterede "Jernladyen", har dyrket en stålfast fysik uden for skærmen. Mens muskuløse kvinder ofte betragtes som "for maskuline", ser Meryl Streep ud til at nyde fortrinsbehandling.

Falske komplimenter, der forstærker diktaterne

Fra 50-årsalderen forventes det, at kvinder ser ti eller tyve år yngre ud og forsinker tegnene på aldring. Artikler mærket "senior" opfordrer dem til at tone deres kroppe, glatte deres hud, tabe deres postmenopausale mave og bytte krydsord ud med et par håndvægte. Dette er især åbenlyst for dem, der er i offentlighedens søgelys. De skal give illusionen af at være udødelige. Muskler ses ikke længere som støddæmpere i tilfælde af et fald, men som synlige beviser på "god bevarelse".

Disse kollektive komplimenter om skuespillerindens fremtrædende skuldre er i virkeligheden forklædte påbud. Mens Meryl Streep måske er immun over for knogleskørhed og gigt, er hun ikke immun over for sygdommen konformitet. I modsætning hertil led skuespillerinden Brooke Shields , et legendarisk ansigt fra 1980'ernes film, en helt anden skæbne. Beskyldt for at "ældes voldsomt", for at have "ødelagt sit engang lovende udseende", stod hun over for en bølge af intolerance, simpelthen fordi hendes skuldre ikke så ud som om, de lige var blevet frosset fast.

Kort sagt bliver kvinder over 60, der udviser et løftet ansigt, velformede ben og diskret definerede arme, udpeget som "forbilleder for alderdommen", mens alle de andre er "eksempler til uefterfølgelse" og dårlige ambassadører for tidens gang.

Kvinders fysik, stadig i centrum for debatten

Meryl Streeps tilfælde er ikke et isoleret tilfælde: det er en del af en lang tradition, hvor offentlige kvinders kroppe bliver et rum for kollektiv projektion. Uanset om de er skuespillerinder, sangere eller journalister, bliver deres udseende regelmæssigt kommenteret, dissekeret, nogle gange endda rangeret efter implicitte kriterier som "ungdom" og "respektabilitet".

Det slående her er mindre selve beundringen end dens form. Bag komplimenter om "tonede arme" eller en "atletisk figur" ligger ofte en sammenligningslogik: "at se godt ud for sin alder", "at forblive attraktiv trods tidens gang" eller endda "at modstå" kroppens naturlige forandringer. Med andre ord stopper blikket rettet mod kvinder ikke ved, hvad de gør, men fortsætter med at evaluere dem gennem, hvad de viser.

På den ene side byder disse beundrende kommentarer kvinders muskler velkommen med venlighed, men på den anden side afspejler de et langt fra sundt ideal: idealet om en kvinde, hvis vitalitet er skrevet på hendes krop som en udløbsdato på yoghurt.