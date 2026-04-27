Denne duo valgt af Harper Beckham kunne meget vel blive sæsonens inspiration

Fabienne Ba.
@victoriabeckham / Instagram

Da Victoria Beckham fejrede sit nye samarbejde med Gap i New York, var det hendes datter Harper, lige så slående som sin mor, der fangede alles opmærksomhed. Som 14-årig havde teenageren allerede sin helt egen stil, i skarp kontrast til sin mors couture-elegance.

En sjælden mor-datter-optræden i New York

Den 24. april 2026 var den britiske modedesigner og forretningskvinde Victoria Beckham vært for et Nordstrom-arrangement i New York City for at fejre sit samarbejde med Gap. Harper Beckham optrådte sammen med sin mor ved arrangementet – et øjeblik, der var endnu mere bemærkelsesværdigt i betragtning af datterens sjældne offentlige optrædener. Billederne, som Victoria havde lagt ud på hendes Instagram-stories, gik hurtigt viralt på de sociale medier.

Det, der mest imponerede iagttagere, var den uhyggelige lighed mellem mor og datter. Harper havde en blond hårkur med en midterskilning, der direkte afspejlede Victorias nye gyldenblonde lyserøde striber, som hun havde afsløret et par dage tidligere under en optræden i Today Show den 21. april. To generationer, to stilarter, én signaturfrisure.

Modeduoen med crop top og lav talje

Mens hendes mor valgte en struktureret midikjole i farveblokke – pudderrosa, himmelblå og grå – valgte Harper en diametralt modsat stil. Gymnasieeleven bar en sort crop top med korte ærmer, der afslørede hendes mave, kombineret med sorte bukser med vide ben og lav talje. Sandaler med åben tå og hæl tilføjede et strejf af elegance uden at gå på kompromis med lookets afslappede fornemmelse. Et monokromt, minimalistisk outfit, der var helt i tråd med Gen Alpha-æstetikken.

En kontrastfyldt duo, der er ved at blive en trend i sig selv

Kontrasten mellem de to outfits – det ene couture og farverigt, det andet afslappet og monokromt – vakte lige så stor reaktion som selve begivenheden. Mange så det som en perfekt illustration af, hvordan mode gives videre og genfortolkes på tværs af generationer. Harper Beckham har med denne enkle crop top og lav talje-kombination måske ubevidst skabt et af forårets mest kopierede looks.

Ved at blande afslappet stil med opdaterede år 2000-referencer bekræfter Harper Beckham i sidste ende, at den næste generation af mode allerede er her. I modsætning til Victoria Beckhams polerede elegance repræsenterer hendes crop top og lavtaljede bukser-duo en ny generation, der ikke er bange for at bryde reglerne. Én ting er sikkert: dette look, der er set i New York, kunne meget vel blive sæsonens mest eftertragtede afslappede uniform.

Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Skuespillerinden Meryl Streep blev rørt til tårer under et interview

Skuespillerinden Meryl Streep blev rørt til tårer under et interview

Reklameinterviews byder sjældent på sådanne øjeblikke. Da den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep optrådte på France 2 for at...

Som 52-årig bærer skuespillerinden Tori Spelling et gennemsigtigt outfit, der vækker reaktioner.

Til en almindelig aften i West Hollywood var et "ekstraordinært" look nødvendigt. Den amerikanske skuespillerinde, mediepersonlighed og forfatter...

Dette "dristige" look fra den 67-årige sangerinde Madonna efterlader ingen ligeglade

Madonna gør aldrig tingene halvvejs, og den 25. april 2026 i West Hollywood var ingen undtagelse. Ved sin...

Sangerinden Becky G skaber furore med dette splittede og pailletbesatte look

Den 23. april 2026 var Telemundo Center i Miami vært for Billboard Latin Women in Music-gallaen, og Becky...

Da Tom Holland dansede ballet: optagelser fra 2017 går viralt

Billeder fra 2017, der viser Tom Holland praktisere klassisk dans, cirkulerer igen flittigt på sociale medier. Disse klip,...

Victoria Beckham stråler i en hvid satinkjole sammen med sin mand

Ved TIME100-gallaen i New York viste den britiske stylist, designer og forretningskvinde Victoria Beckham endnu engang sin stil...