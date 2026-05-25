Miss Venezuela Global 2025, der blev såret i ansigtet i Cannes, beskylder sin stylist for at have overfaldet hende.

En foruroligende sag er opstået i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Andrea del Val, der blev kronet til Miss Venezuela 2025, har beskyldt sin stylist, Giovanni Laguna, for at have overfaldet hende fysisk på deres hotelværelse. Den unge kvinde delte en video på sociale medier, der viste hendes ansigtsskader, hvilket vakte forargelse online. Stylisten er siden blevet arresteret af de franske myndigheder, og efterforskningen er i gang.

En video delt på sociale medier

I en video filmet på hendes telefon viste Andrea del Val sit sårede ansigt og anklagede direkte sin stylist. "Se, det er det, Giovanni Laguna gjorde," sagde hun på spansk, før hun filmede soveværelset, hvis møbler så ud til at være i uorden. Den unge kvinde lagde derefter billederne op på sine sociale medier, hvor de hurtigt gik viralt. Dette vidneudsagn, der blev givet i et øjeblik af åbenlys fortvivlelse, førte til adskillige støttende beskeder til hende.

Stylisten blev afhørt af politiet

Ifølge NYPost alarmerede hotellets gæster politiet efter at have hørt råben og tegn på et skænderi. Ved ankomsten anholdt betjentene Giovanni Laguna. Billeder, der er delt af en spansk journalist, viser angiveligt modedesigneren eskorteret af myndighederne. På nuværende tidspunkt er han blevet anholdt, men ingen specifikke anklager er endnu officielt bekræftet.

Giovanni Laguna er en berømt figur i skønhedskonkurrencernes verden i Latinamerika, hvor han har klædt adskillige skønhedsdronninger på. Siden 2023 har han fungeret som kunstnerisk leder for Miss Universe Colombia-organisationen.

Denne sag, som stadig er under efterforskning, understreger i sidste ende vigtigheden af at lade retssystemet udføre sit arbejde, samtidig med at man lytter til og støtter påståede ofre for vold. Den efterforskning, der udføres af de franske myndigheder, bør fastslå fakta præcist.

