"Bag med knogler": Model Bella Hadid genopliver debatten om "skinny shaming"

Kendissernes kroppe er desværre altid genstand for kommentarer på sociale medier. Den amerikanske model Bella Hadid oplevede dette for nylig på første hånd efter en slående optræden på den røde løber. Adskillige onlinekommentarer kritiserede hendes figur og kaldte den "for tynd", hvilket genoplivede den tilbagevendende debat om "skinny shaming", en form for stigmatisering rettet mod folk, der opfattes som "for tynde".

Reaktioner efter en offentlig optræden

Bella Hadid vakte for nylig opmærksomhed ved et arrangement i Los Angeles, hvor hun optrådte i et outfit, der hurtigt gik viralt på sociale medier. Mens mange roste hendes stil, fokuserede nogle kommentarer på hendes figur. Under nogle opslag brugte brugerne udtryk som "pose of bones" eller "skelet" til at beskrive modellen. Disse reaktioner udløste en bredere diskussion om, hvordan kvinders kroppe kommenteres i den offentlige sfære, herunder kendissers.

Hvad er "skinny shaming"?

Udtrykket "skinny shaming" refererer til negative, hadefulde og hånlige bemærkninger rettet mod personer, der anses for at være "for tynde". Denne form for body shaming involverer at dømme eller kritisere en persons fysiske udseende på grund af deres tyndhed. Det kan manifestere sig som kommentarer om vægt, antagelser om helbred eller bemærkninger om udseende. Eksperter forklarer, at denne kritik kan have psykologiske virkninger, især på selvværd og kropsopfattelse.

Modstridende påbud om kvinders kroppe

Reaktionerne omkring Bella Hadid illustrerer også en modsigelse, der ofte nævnes i diskussioner om skønhedsstandarder. Kvinder kan kritiseres både for at blive betragtet som "for tynde" og omvendt for ikke at opfylde bestemte kriterier for tyndhed. Disse kommentarer bidrager til en bredere form for body shaming, som involverer offentlig bedømmelse eller evaluering af en persons krop. Flere forskere påpeger, at disse modstridende standarder kan bidrage til at forstærke det sociale pres omkring udseende.

En bredere diskussion om skønhedsstandarder

Bella Hadid har allerede i forskellige interviews talt om presset omkring kropsopfattelse i modebranchen. Især modelarbejde er ofte forbundet med meget specifikke kropsstandarder, hvilket kan forstærke kommentarer om modellers udseende. Debatterne omkring bodyshaming og skinny shaming er derfor en del af en bredere diskussion om kropsdiversitet i medierne og på mode.

Kort sagt viser reaktionerne på Bella Hadids udseende, hvor ofte kvinders kroppe er genstand for kommentarer i den offentlige sfære. Uanset om kritikken vedrører tyndhed eller andre fysiske karakteristika, genopliver disse diskussioner regelmæssigt debatten om skønhedsstandarder og hvordan kvinders udseende bedømmes, især i medierne og på sociale netværk.

