"Der er ingen udløbsdato": Skuespillerinden Ali Larter, 50, reagerer på kritik

I Hollywood er spørgsmålet om skuespillerinders alder fortsat et tilbagevendende debatemne. Den amerikanske skuespillerinde, model og producer Ali Larter udtalte sig for nylig om dette emne. Som 50-årig reagerede hun på kritik, der dukkede op på sociale medier vedrørende hendes rolle i serien "Landman", og hævdede, at alder ikke bør begrænse, hvordan kvinder portrætteres på skærmen.

Reaktioner efter hans rolle i serien "Landman"

Ali Larter medvirker i serien "Landman", en produktion skabt af Taylor Sheridan og sendt på Paramount+. Hun spiller Angela Norris, en karakter beskrevet som karismatisk. Efter seriens udsendelse udtrykte nogle brugere af sociale medier overraskelse over at se en kvinde over 50 portrætteret som attraktiv i et fiktivt værk. Da skuespillerinden blev spurgt om dette, svarede hun i et interview, at hun ikke forstod reaktionen. "Der er ingen udløbsdato for at være attraktiv," sagde hun.

En reaktion på aldersrelaterede stereotyper

I sine udtalelser forklarer Ali Larter, at denne reaktion "stadig afspejler nogle vedvarende ideer i underholdningsbranchen." Ifølge hende skal opfattelsen af, at en kvindes charme eller synlighed er begrænset af alder, ændres. Hun understregede også: "Jeg finder det mærkeligt, at nogle mennesker er chokerede over, at en kvinde i fyrrerne eller halvtredserne kan betragtes som attraktiv."

En karriere, der strækker sig over flere årtier

Ali Larter begyndte sin karriere i 1990'erne, først som model, før hun skiftede til film og tv. Hun fik anerkendelse i adskillige populære film, herunder "Final Destination" og "Resident Evil", og medvirkede også i serien "Heroes" i 2000'erne. Gennem årene har hun fortsat med at medvirke i forskellige produktioner, samtidig med at hun har udvidet sine aktiviteter inden for underholdningsindustrien.

En tilbagevendende debat i Hollywood

Spørgsmålet om skuespillerinders alder er desværre fortsat et tilbagevendende emne i Hollywood. Adskillige undersøgelser har vist, at kvinderoller bliver sjældnere med alderen, især efter fyrre. Nogle skuespillerinder og instruktører opfordrer derfor til en mere mangfoldig repræsentation af kvinder på skærmen, i alle aldre. Ali Larters udtalelser er en del af denne bredere diskussion om kvinders plads i film- og tv-branchen.

Som svar på kritik relateret til hendes alder gentog Ali Larter, at repræsentationen af kvinder på skærmen ikke bør begrænses af stereotyper. Som 50-årig bekræfter hun sit ønske om at fortsætte med at "portrættere forskellige karakterer" og understreger, at "charme og synlighed ikke bør forbindes med en udløbsdato".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Zendaya genopliver en af Carrie Bradshaws mest ikoniske kjoler og skaber furore
Et dristigt billede af skuespillerinden Nicole Kidman, 58, skaber røre online.

