Med sit "atypiske" look omdefinerer denne skater koderne for sportsmode

Den amerikanske kunstskøjteløber Alysa Liu, sølvmedaljevinder ved de amerikanske mesterskaber i 2026, tryllebinder publikum langt ud over isen takket være sin frisure. Som 20-årig har dette medlem af det olympiske hold til legene i Milano-Cortina i 2026 afblegede ringe i sit brune hår, en "atypisk" frisure, der har taget sociale medier med storm og omdefinerer koderne for sportsmode.

Ringe der fortæller en historie

I et interview med NBC New York afslørede Alysa Liu betydningen bag sin frisure, som hun tålmodigt har dyrket siden slutningen af 2023. "Jeg tilføjer en stribe hvert år, i slutningen af december. Denne her vil holde et år før den næste," forklarede hun. Tre lysringe pryder hendes hoved, symboler på et årligt ritual, der markerer tidens gang. Hun ønskede lysere nuancer end normalt – langt fra hendes typiske ingefærfarvede – men hendes meget mørkebrune base gjorde modstand og krævede professionelle produkter og to salonbesøg.

En hjertelig hyldest til hendes frisør

Alysa Liu sørgede for at takke Kelsey, sin stylist fra St. Louis, som hun mødte ved mesterskaberne i 2026. "Hun tonede det perfekt, mit hår er sundt, og det er præcis, hvad jeg ønskede mig," understregede mesteren. Kelsey delte processen på Instagram og roste skøjteløberen som "ydmyg, sjov og inspirerende." Denne kreative duo resulterede i en lysende "glorie", der passede perfekt til hendes rotationer på isen.

En mester, der tør alt

Efter sin triumferende comeback i 2024 – kronet med en verdensmestertitel i 2025, den første for en amerikaner i 19 år – har Alysa Liu etableret sig som favorit til olympisk guld. Hendes frisure, der er langt fra de elegante standarder inden for kunstskøjteløb, har tryllebundet fans, der elsker denne stilistiske frihed. På Instagram og TikTok strømmer reaktionerne ind: "en stil, der kombinerer præstation og personlighed", hvilket beviser, at atleten udmærker sig lige så meget i kreativitet som i triple axles.

Med OL i 2026 lige om hjørnet (6.-22. februar 2026) repræsenterer Alysa Liu en ny generation: upåklagelig teknik og et dristigt, ukonventionelt look. Hendes blegede ringe er mere end blot en æstetisk detalje; de hylder personlig vækst og inspirerer unge kvindelige atleter til at omfavne originalitet.