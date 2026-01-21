Search here...

Som 58-årig viser Nicole Kidman sit naturlige hår frem, og hendes krøller vækker furore.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman beviser endnu engang, at hun er et tidløst ikon. Hun glædede for nylig sine fans på Instagram ved at dele et billede fra sin tur til Chile, hvor hun stolt viser sit naturlige hår. Farvel til elegante blow-outs: goddag til hendes lange blonde krøller, der simpelthen er bundet tilbage i en lav hestehale og diskret skjult under en beige kasket.

Et simpelt, men ultra-chic look

På dette øjebliksbillede taget under en sydamerikansk ferie viser Nicole Kidman en stil, der er både afslappet og elegant, tro mod "stille luksus"-trenden. Hun har en brun blazer, jeans, brune sko og en brun Chanel-lædertaske på – et minimalistisk look med raffinerede detaljer. Bag sine klassiske mørke solbriller udstråler hun en nyfunden ro og skriver blot følgende til billedet: "Elskede at udforske Chile 🇨🇱."

Det store comeback af naturlige krøller

Det er ikke første gang, Kidman har ladet sit naturlige hår skinne. I flere uger nu er hun blevet set adskillige gange med sine naturlige blonde krøller, hvad enten det er til en familiefødselsdag, en julefest i Sydney eller på en flyrejse. Denne tilbagevenden til hendes naturlige look ser ud til at markere begyndelsen på en ny personlig æra for skuespillerinden, der i 2025 oplevede afslutningen på sit ægteskab med sangeren Keith Urban efter næsten tyve år sammen.

Denne hårforvandling er ikke tilfældig: For et par måneder siden betroede hun sig til mediet Allure , at hun fortrød at have glattet sit hår i så lang tid. "Hvorfor gjorde jeg det? Jeg elskede mine krøller," indrømmede hun, da hun genopdagede gamle billeder af sig selv, hvor hun så strålende ud.

Ved fuldt ud at omfavne sin naturlige tekstur sender Nicole Kidman et stærkt budskab: gennem livets forvandlinger og forstyrrelser er det en form for frihed at vende tilbage til sig selv. Hendes krøller, mere end et æstetisk valg, bliver symbolet på denne genopdagelse af sig selv – elegante og unægtelig inspirerende.

