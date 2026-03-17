"En uacceptabel oplevelse": Skuespillerinde skubbet til under Oscar-uddelingen

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og instruktør Teyana Taylor, der blev nomineret til en Oscar i 2026, blev skubbet til af en sikkerhedsvagt under ceremonien, hvilket vakte vrede hos Akademiet, som udsendte en officiel erklæring .

En chokerende hændelse sidst på aftenen

Lige efter at "One Battle After Another" vandt prisen for bedste film, blev Teyana Taylor skubbet af en sikkerhedsvagt fra SIS, da hun forsøgte at slutte sig til Warner Bros. Pictures administrerende direktør Pamela Abdy for at tage et gruppebillede. En viral video viser en synligt rasende Taylor konfrontere manden: "Du er en mand, der lægger hænderne på en kvinde! Det er meget uhøfligt!" Vidner rapporterer, at hun bogstaveligt talt blev skubbet tilbage ned ad trappen til Dolby Theatre.

Akademiets udtalelse: undskyldninger og trufne foranstaltninger

Academy of Motion Picture Arts and Sciences reagerede hurtigt: "Vi var yderst kede af at høre om Teyana Taylors oplevelse ved afslutningen af gårsdagens ceremoni. Vi arbejdede sammen med hende gennem hele prisuddelingssæsonen, og hun har altid været enestående, støttende, venlig og fællesskabsorienteret. Selvom hændelsen involverede vores eksterne sikkerhedsfirma SIS, er hver gæsts oplevelse vores ansvar. Vi har gjort det klart for dem, at denne opførsel er uacceptabel. Vi takker Teyana for hendes bemærkelsesværdige nåde og tager passende skridt for at sikre, at dette ikke sker igen."

Teyana Taylors rolige reaktion

I et interview med TMZ nedtonede Teyana Taylor hændelsen: "Alt er fint ... Jeg tror ikke, nogen ville ødelægge mit øjeblik. Alle havde det sjovt, sikkerhedsvagterne gjorde deres arbejde. Der er altid den slags mennesker, men jeg har det okay, jeg er glad." Hun insisterede ikke desto mindre: "Jeg tolererer ikke nogen form for respektløshed, især når det er uberettiget og uprovokeret."

Teyana Taylor, der var nomineret til bedste kvindelige birolle (et nederlag til Amy Madigan), strålede ikke desto mindre: entusiastisk applaus til vinderen og en venlig hilsen til den amerikanske manuskriptforfatter, instruktør og producer Paul Thomas Anderson efter hans mange sejre. Hun afsluttede endda aftenen med stil ved Vanity Fair-afterpartyen, hvor hun fejrede sin films seks Oscars.

I sidste ende afslører denne hændelse spændingerne bag kulisserne ved store prisuddelinger. Akademiet lover handling, og Teyana Taylor har med sin naturlige ro formået at forvandle denne "uacceptable oplevelse" til en demonstration af værdighed.